Il messaggio dei familiari della dottoressa volata in cielo: «Il suo vestito ora è la luce» 

Una chiesa piena di dolore e un silenzio profondo. La folla commossa accoglie Marina Masia. Lei che amava il mare, i paesaggi, la sua Isola, entra nella chiesa delle Grazie a Nuoro, la sua città, dentro una bara sovrastata di rose dal colore delicato. L’addio, ieri pomeriggio, è straziante per parenti, amici, conoscenti, sconosciuti che sono voluti stare vicini alla madre, al padre e al fratello Riccardo.

La famiglia

«Fu portata al paese della vita. Perché fare domande? La sua dimora d’ora in poi è il riposo, il suo vestito la luce. Per sempre», è il messaggio che i genitori e il fratello con la fidanzata Paola lasciano nei necrologi sui muri della città. Parole profonde, come sono commoventi quelle che il parroco, padre Pinuccio Demarcus, le ha riservato nell’omelia.

In chiesa

«Con gli occhi pieni di lacrime affidiamo al Signore la nostra sorella Marina, scomparsa prematuramente. Una vita intensa, la sua, vissuta con intelligenza anche perché accompagnata dall’esempio dei genitori. Aveva la gioia di vivere immensa, che l’ha resa grande nonostante la giovane età. È riconosciuto da tutti: una ragazza brillante, intelligente, acuta, ironica», dice il parroco. I presenti ascoltano in silenzio assoluto. In sottofondo solo il rumore dei preparativi per il Redentore. «Siamo sotto una festa importante - aggiunge padre Pinuccio -. Abbiamo tutti in mente la mano del Redentore in cima al monte Ortobene: è una mano di protezione, che ripara, non di minaccia. Così è stato per Marina. È segno che la sua vita è stata di una luce superiore, illuminata da Dio. Marina era felice nell’acqua, perché in essa si ha un senso di infinità, e forse lei, così giovane, lo conosceva. Credo che questo l’abbia accompagnata in tutta la sua breve vita, nonostante tutto ricca di insegnamenti e intendimenti». Cita l’ultimo messaggio agli amici: “Sto tornando a casa”. «C’è del profetico, è come se il Signore la stesse chiamando al Cielo, la nostra vera casa. Marina stava andando lì».

Gli amici

Tutti sono sotto choc. «Non avrei mai pensato si trattasse di lei - dice una sua amica - stessa età, di Nuoro, poteva essere chiunque. Non ci si aspetta mai che queste cose capitino a chi ci sta più accanto, vogliamo sempre che tutto vada bene per loro. Poi il nome ha iniziato a girare, non ci ho creduto sino alla conferma dei giornali e dei telegiornali. Il destino a volte sa essere davvero crudele, si stava costruendo una grande carriera». Anche le compagne delle Medie e del liceo classico Asproni sono sgomente. «Una ragazza d’oro che abbiamo avuto l’onore di conoscere con mio marito e mia figlia - commenta una mamma -. Per mia figlia Giulia è stato un vero trauma, non è riuscita a presentarsi. Non ha avuto il coraggio di immaginarla dentro una bara. Sono venuta a nome suo. Siamo tutti molto scossi». Gli ex colleghi delle Poste sono vicini alla madre: «Lei e la figlia di una dolcezza unica. Le mandiamo un abbraccio per darle tanta forza. L’alta sensibilità di certo non è mai mancata in famiglia e Marina l’ha dimostrato scegliendo Medicina. Una piccola donna da ammirare».

RIPRODUZIONE RISERVATA