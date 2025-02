Il messaggio d’amore a spese della comunità 

Forse il credito sulla scheda del cellulare era finito. Oppure semplicemente tutti dovevano sapere. Così, un ignoto innamorato o innamorata ha deciso di raccontare i suoi sentimenti con la bomboletta spray nel parco Falcone e Borsellino a Sestu. “Ci riproviamo?”, dice la scritta per terra con le caselle “sì”, o “no”, da barrare. Una storia in crisi con un lieto fine per la coppia, dato che è stato barrato il “sì”. Ma non per il patrimonio pubblico, perché le spese per rimuovere questo messaggio verranno dalle tasche di tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA