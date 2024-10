Il messaggio alla mamma «Finisco il giro e rientro» 

«Mamma, faccio l’ultimo giro, poi rientro. Ci sentiamo dopo». Così, verso l’una della notte tra venerdì e ieri, Nicolò Meloni, ha voluto tranquillizzare la madre Simona Trincas prima di concludere il turno di lavoro da guardia giurata per la Pegaso Security. Lo faceva sempre: conosceva le preoccupazioni della mamma. Ma nessuno avrebbe mai potuto pensare che, poco dopo, la vita del 26enne sarebbe stata spezzata per sempre da un pesante cancello, uscito dai binari per poi schiacciarlo senza lasciargli scampo nel cortile d’ingresso dell’azienda Tecnosolution, lungo la ex statale 131 a Sestu. La mamma e il papà, Giuseppe, da quel momento si sono chiusi nel loro enorme dolore. Solo lacrime per un figlio che non c’è più. E devono pensare al fratellino quattordicenne, che seguiva in tutto e per tutto il suo amato Nicolò. Tramite gli zii chiedono solo una cosa: «Diteci perché nostro figlio è morto e come è potuto succedere». Insomma che si faccia piena luce su una tragedia assurda.

Come un figlio

La morte di Nicolò ha sconvolto una città intera. La mamma è nata e cresciuta nel Villaggio Pescatori, il padre a Villanova. Quando sono nati i due figli hanno vissuto a Pirri e ora si erano trasferiti a San Michele. E nella storia della famiglia Meloni c’è sempre stata la fede: il nonno e il papà hanno trasmesso a Nicolò l’amore per l’arciconfraternita del Santissimo Crocifisso. «Non ci sono parole per descrivere la tristezza e lo sgomento legati ad una giovane vita che si spezza. Ciao Nicolò», il messaggio dei confratelli. Giusy Trincas, sorella della mamma del ragazzo, insieme al marito Franco Gerina hanno visto crescere il nipote: «Siamo devastati. Nicolò è sempre stato un bravissimo ragazzo, un lavoratore, un generoso. Stiamo vivendo un dolore incredibile».

«Era la luce»

Nel suo passato, tanto impegno e voglia di fare. Aveva lavorato in albergo come cameriere, in raffineria e spesso dava una mano d’aiuto al padre per il trasporto dei mobili, soprattutto quelli antichi molto pesanti. Giuseppe Meloni è infatti conosciuto a Cagliari nel settore degli arredamenti per il servizio che offre ai mobilifici e ai negozi specializzati. Da un anno e mezzo Nicolò aveva trovato occupazione nella Pegaso Security: «Era così fiero di quel lavoro», ha detto, devastata dal dolore, Patrizia Trincas, cugina del 26enne (avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 6 novembre). «Lui era luce. Aveva sempre il sorriso stampato sul viso. Amava la musica, cantavamo spessissimo al karaoke. E faceva parte del gruppo cantori del Santissimo Crocifisso. Gli volevano bene tutti. Mi avrebbe dovuto fare da testimone di nozze». E tra i confratelli, amico di Nicolò, c’è Davide Boi: «È entrato da piccolissimo, insieme al papà. E non è mai più andato via. Faceva parte del gruppi dei bassi».

Le segnalazioni

E sulla tragedia è intervenuto il sindacato autonomo vigilanza privata (Savip) con il suo segretario nazionale Vincenzo del Vicario. «Avevamo da tempo denunciato le condizioni non sempre rassicuranti in cui sono costretti a lavorare i dipendenti della Pegaso Security, non solo, come il caso dimostra, in Sardegna ma anche in Puglia. Vorremmo che le nostre denunce possano trovare attenzione in sede preventiva e le sanzioni possano arrivare prima di tragici eventi. Ora scriveremo al presidente della Repubblica, Sergio Mattatella».

