Il Mes approda in Aula,  ma la ratifica slitterà  al termine dell’estate 

Il Mes approda in aula domani alla Camera ma Giorgia Meloni conferma che, «nell’interesse nazionale», non è questo il momento per affrontare un voto sulla ratifica, perché il governo ha scelto «un approccio a pacchetto», in cui si trattano anche la nuova governance economica europea, l’Unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria. E così la sua maggioranza sta studiando la strategia per arrivare, fra mercoledì e giovedì prossimi, al rinvio a dopo l’estate. Anche se per il Pd «è ora di prendersi le responsabilità e mettere fine al balletto con la Ue». Invece la sfida a Bruxelles resta aperta, come ha chiarito la premier nella lunga giornata di comunicazioni al Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo. Ed è aperto anche confronto sul Pnrr, con la presidente del Consiglio che punta l’indice verso Paolo Gentiloni: «Il commissario dice che bisogna correre di più ma se si fosse vigilato di più in passato forse si farebbe più velocemente».

Per la segretaria dem Elly Schlein sul Mes Meloni «mette in imbarazzo l’Italia», e per il leader del M5S Giuseppe Conte «la logica del pacchetto si trasformerà in un pacco». Pur approvando le comunicazioni della presidente del Consiglio, anche il senatore a vita Mario Monti giudica la strategia «a pacchetto» come «una logica perigliosa».

La palla ora è al Parlamento, stessa dinamica che Meloni delinea per affrontare la delicata exit strategy dalla Via della Seta con la Cina.

