Il mercato trasloca? Ambulanti contrari 

«Il mercato settimanale non può lasciare il centro del paese». All’unanimità i commercianti di Samassi chiedono al Comune un ripensamento e auspicano un incontro per confrontarsi sulla nuova sede. Se l’amministrazione ritiene che l’area proposta tra via Sardegna, via Trieste e piazza Risorgimento sia un luogo idoneo per ospitare il mercato, di tutt’altro avviso sono gli ambulanti.

L’appello

«Dopo aver subito il durissimo colpo della chiusura del mercato civico, ora uno spostamento sarebbe il colpo di grazia – spiegano Daniele e Nicola Cabras, coltivatori ed esercenti storici –. Tutte le volte che il mercato è stato spostato, abbiamo sofferto dei periodi di crisi perché il centro, con tutte le sue attività, soddisfa le richieste dei paesani convogliandoli qui per tutte le commissioni. Chiediamo un incontro all’amministrazione per studiare un’alternativa a questa ipotesi ».

Tra i banchi

A popolare il mercato del giovedì mattina a Samassi sono rimasti quattordici ambulanti: sei in piazza Mercato, otto nel largo Angioy. «Stiamo sopravvivendo perché il mercato sta già scomparendo – spiega il commerciante Cristian Getti –, se questa proposta andrà in porto, qualcuno di noi abbandonerà perché non ci saranno le condizioni per lavorare». Aggiunge Licio Lecis: «Già durante il Covid, quando ci avevano fatto spostare, avevamo fatto presente che lì il mercato sarebbe andato a morire. Chiediamo una soluzione alternativa, qui siamo al centro: le persone di una certa età non si sposterebbero sino a lì per fare la spesa». Preoccupazioni condivise da Mariano Collu, ambulante nel mercato di Samassi da tre generazioni: «Saranno penalizzate le persone fragili, gli anziani che escono a piedi e vengono in centro dove ci sono tutti i servizi. Il mercato ormai è decimato, siamo in pochi, si può trovare una soluzione che non ci porti dall’altra parte del paese, lontano da tutto».

Il confronto

A supportare gli esercenti, si aggiungono le voci dei consiglieri dell’opposizione. «La zona dove stanno pensando di spostare il mercato non è servita da nessuna attività: anche usufruire dei servizi igienici o prendere un caffè sarà un problema – sottolineano Anna Cara e Paolo Cabriolu a nome del gruppo “Samassi Riparte” –. Nella relazione dei vigili urbani non si tiene conto che in via Trieste svoltano i bus che portano gli studenti nelle scuole del circondario e che non avrebbero un percorso alternativo . Noi siamo contrari a questa proposta, il mercato ha senso soltanto se effettuato in centro. Ci farebbe piacere sapere dall’amministrazione le motivazioni di questo spostamento, che al momento non ci sono state comunicate». La sindaca Beatrice Muscas però spiega: «La necessità di spostare il mercato nasce dall’esigenza più volte evidenziata, di preservare i marmi della piazza Mercato e di riqualificare la stessa piazza e tutta l'area circostante. Lo studio si articolerà anche con una nuova visione degli spazi da dare al largo Angioy, rendendolo maggiormente fruibile sia con nuovi parcheggi che con nuovi arredi urbani».

