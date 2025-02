Il mercato si chiude con la firma di Coman 

L’arrivo a Elmas di buon mattino dopo aver trascorso la notte a Roma. Subito le visite mediche, poi la firma sul contratto (sino al 30 giugno) appena definiti gli ultimi dettagli. Giusto in tempo per Cagliari-Lazio, vissuta dalla tribuna della Domus, praticamente a ridosso della panchina. Il primo giorno in rossoblú di Florinel Coman è un concentrato di passaggi burocratici, foto, sorrisi ed emozioni in attesa dell’esordio, il momento più atteso, previsto per domenica prossima nello scontro diretto con il Parma. Con il prestito (secco) del 26enne attaccante rumeno si è chiuso così il mercato di riparazione rossoblù, chirurgico sia in entrata che in uscita. Nella speranza che anche stavolta i due “colpi” di gennaio (il portiere Caprile e l’ex Al-Gharafa appunto) si rivelino decisivi per la salvezza, così come lo erano stati gli approdi di Gaetano e Mina un anno fa di questi tempi.

Il colpo di coda

«Non vedo l’ora di cominciare», ha detto il nuovo attaccante, particolarmente legato, tra l’altro, al compagno di Nazionale Marin. «Siamo amici, mi ha parlato benissimo di Cagliari. Questa per me è una chance importante e cercherò di sfruttarla al massimo». Il ds Bonato lo seguiva da settimane lavorando sotto traccia sino a chiudere l’affare domenica pomeriggio dopo un frenetico tira e molla con l’allenatore dell’Al-Gharafa, squadra del Qatar dove Coman si era trasferito in estate dopo aver sbancato la Superliga rumena con la maglia della Steaua Bucarest, tra scudetto, coppa nazionale e titolo di capocannoniere con 18 reti. Si tratta di un prestito oneroso, il Cagliari si sobbarcherà anche metà dell’ingaggio. Un’operazione complessiva da un milione di euro circa. Se son rose poi, fioriranno a giugno. Con una nuova trattativa tutta da costruire, però, nel caso. Coman vale doppio dal punto di vista tecnico-tattico. È un attaccante molto duttile. Può sostituire Piccoli ma può essere anche la sua spalla. E può fare l’esterno. In un colpo solo, insomma, andrebbe a coprire i vuoti lasciati da Lapadula e Azzi. I presupposti sono intriganti considerata anche l’esperienza internazionale,soprattutto con la Romania ma anche con la Steaua. Bisognerà vedere ora l’impatto che avrà con il calcio italiano e che cosa ha in mente per lui l’allenatore Nicola.

Ricapitolando

È stato un mercato mirato, dal quale il Cagliari sembra uscire rafforzato tra l’arrivo di Caprile al posto di Scuffet (nello scambio di prestiti col Napoli) e la scommessa Coman (considerate anche le difficoltà palesate da Lapadula in Serie A, oltre alla differenza di età). La finestra di gennaio ha poi permesso di limare la rosa: riducendo i musi lunghi e consentendo, allo stesso tempo, di giocare con continuità a chi di spazio ne aveva poco (come nel caso dell’italo-peruviano e Wieteska) o chi addirittura nulla (come Azzi negli ultimi tre mesi). Prestito secco per Scuffet al Napoli, c’è un diritto di ricatto, invece, del Paok di Salonicco per il difensore polacco. Trasferimenti a titolo definitivo, infine, per l’italo-peruviano allo Spezia e per il brasiliano alla Cremonese. In tutto cinque uscite, compresa quella del giovane sassarese Michele Carboni, rientrato in anticipo dal prestito alla Ternana e ceduto proprio ieri alla Torres (con il 40% a favore del Cagliari in caso di futura rivendita). Chi ha dato, ha dato. Chi ha avuto, ha avuto. La parola passa di nuovo al campo.

