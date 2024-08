Il mercato ruota attorno ai portieri 

Un’estate da porte girevoli, in casa Cagliari, dove non c’è certezza sul guardiano dei pali della prossima stagione, ma anche sulla composizione del terzetto affidato al nuovo preparatore Lorenzo Squizzi. Perché la titolarità di Simone Scuffet è messa a rischio dalla chiamata del Milan, alla ricerca di un vice-Maignan, dopo l’infortunio che terrà Sportiello ai box almeno per i prossimi tre mesi. E perché ieri Davide Nicola ha aperto la porta, letteralmente, alla ricerca di un terzo. Il tutto mentre il ds Nereo Bonato continua il braccio di ferro con il Napoli per riportare in Sardegna Gianluca Gaetano, che potrebbe tornare nell’Isola accompagnato dal bomber Walid Cheddira.

Porte girevoli

Il Diavolo chiama, ma il Cagliari, per ora, resiste alla tentazione. Perché per Scuffet il Milan vorrebbe chiudere con un semplice prestito, ma i rossoblù non possono certo privarsi a cuor leggero del loro portiere titolare. Ecco perché la risposta è una richiesta di almeno 2 milioni, necessari per coprire il vuoto lasciato dall’eventuale partenza del portiere friulano. Il cui sostituto è stato individuato in Marco Silvestri, oggi all’Udinese. L’infortunio dello scorso anno sembra superato, ma il Cagliari, prima di affondare il colpo, chiederebbe un supplemento di visite mediche. Scuffet, per ora, resta. Mentre Radunovic, da ieri, è ufficialmente il nuovo portiere del Bari. Il serbo ha prima rinnovato col Cagliari fino al 2027 e poi si è trasferito in Puglia in prestito secco.

Cercasi terzo

Con l’albanese Sherri candidato al ruolo di dodicesimo, la partenza di Radunovic fa scattare la caccia a un terzo, come spiegato da Nicola nella conferenza stampa di ieri. Ciocci, infatti, non dà ancora garanzie e deve prima recuperare completamente per poi, subito o a gennaio, partire e ritrovare il feeling col campo. Ecco, quindi, che si potrebbe puntare su un elemento esperto, che non crei problemi nelle gerarchie e che, possibilmente, arrivi a costo zero. E un altro albanese, Etrit Berisha (35 anni), sembra il candidato ideale, perché svincolato e perché Nicola ha potuto averlo con sé lo scorso anno a Empoli, pur senza scendere mai in campo.

Sirene spagnole

Portieri, ma non solo. Ieri il Cagliari ha ufficializzato la cessione di Christos Kourfalidis al Cosenza, cessione a titolo definitivo con un diritto di “recompra” a favore del club rossoblù. E a proposito di centrocampo, salgono le quotazioni di Razvan Marin, arrivato con l’etichetta di partente sicuro e diventato quasi un intoccabile nelle rotazioni in mediana. Reduce da un Europeo da protagonista, Marin ha diversi estimatori, col Siviglia in prima fila, ma al momento per lui non si è andati oltre qualche chiacchierata conoscitiva.

Maxi operazione

Ogni estate ha il suo tormentone e in casa Cagliari, quest’anno, il ritornello è legato al nome di Gianluca Gaetano. Il centrocampista è considerato l’uomo giusto per regalare fantasia e imprevedibilità alla trequarti, ma il Napoli spara alto. Però il ds Bonato prova a rilanciare, inserendo nel discorso anche l’attaccante marocchino Cheddira, anche lui escluso dal progetto Conte. Nell’affare potrebbe rientrare anche il Bari, società controllata dalla famiglia De Laurentiis, con la cessione al Napoli di Davide Veroli, che poi verrebbe girato proprio ai pugliesi.