Il mercato riapre, sollievo e sorrisi tra i box 

Sollievo e sorrisi. Ieri i boxisti di via Quirra hanno potuto riaprire dopo la revoca di uno dei due giorni di chiusura decisi dal Comune dopo l’attentato subito giovedì scorso da uno dei funzionari che si occupano del mercato.

Un provvedimento che era stato motivato da una difficoltà organizzativa a garantire i servizi essenziali e la sicurezza. Decisiva per la riapertura con un giorno di anticipo e proprio a ridosso di Ferragosto – periodo di massimi affari – è stata la riunione di lunedì tra il sindaco Massimo Zedda, l'assessore allo Sviluppo economico Carlo Serra, il dirigente del servizio Alessandro Cossa, la direttrice dei mercati Silvia Pintus e gli operatori.

Gli operatori

Per questo ieri, alla riapertura del mercato, la soddisfazione era palpabile: «Il sindaco ci ha proposto di collaborare, noi abbiamo dato la nostra disponibilità», dice Fabrizio Carboni, «sono salve le due giornate prima di Ferragosto, per noi molto importanti. Ci saremmo aspettati molta più gente, ma tanti forse non sapevano della riapertura. Intoppi come quello di questi giorni non sono positivi, ma l'importante è aver risolto». Si sono dunque evitati molti disagi, aggiunge: «Se si chiude un mercato anche per uno o due giorni, ne risente tutta la filiera. Per quanto riguarda il mio settore, quello del pesce, bisogna pensare a tutte le barche che sono andate a mare per pescare, ma un discorso simile vale anche per i macellai e i fruttivendoli. Bisogna pensare a queste cose prima di fare certe scelte. Non ci sono mai state tensioni qui dentro, è passato un messaggio sbagliato nei confronti del nostro mercato».

Sollievo

Esprime sollievo anche Cristian Camedda, che ha un box di frutta e verdura: «Una chiusura di due giorni sarebbe stata disastrosa, non abbiamo nessuna colpa di quanto è successo. Siamo qui da una vita e non è mai accaduto niente. Siamo contenti dell'esito dell'incontro col Comune, ci siamo impegnati a collaborare».

Danni limitati

Con la riapertura si è salvato il salvabile, dice Sergio Medas, macellaio e presidente del comitato del mercato, ma evidenzia che le perdite ci sono state comunque: «L'ingresso delle merci è stato spostato di un giorno, si è perso un giorno anche per la preparazione dei prodotti. Sicuramente sarebbe stato peggio se il mercato fosse rimasto chiuso due giorni. Qualche perdita c'è stata, però siamo riusciti ad arginare il danno». Si dice quindi contento del dialogo col Comune: «Ci fa piacere che il sindaco sia venuto a parlare con noi per trovare una soluzione. Finalmente c'è un dialogo con le istituzioni locali, cosa che è mancata in precedenza. Qui tra noi operatori si è sempre lavorato in armonia, mai nessuna tensione».

