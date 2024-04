Il mercato resta al suo posto 

Un mese di tempo per decidere il futuro del nuovo mercato civico di piazza Dessì. Con un progetto ridimensionato rispetto a quello milionario annunciato quasi due anni fa: sicuramente senza parcheggio sotterraneo fronte Municipio. E così sfuma anche l’idea del trasloco dei box al posto della scuola fra via Vespucci e viale Colombo.

La spesa

A frenare la rivoluzione al centro del project financing datato 2022 sono i costi, 20 milioni circa per tutta l’operazione: 15 milioni messi in campo dai privati, gli altri 5 richiesti al Comune come contributo pubblico. Un mega investimento necessario per demolire l’attuale mercato, far rinascere piazza Dessì e realizzare 190 parcheggi sotterranei. E per costruire il nuovo mercato in viale Colombo, con un’altra area per la sosta sotto. Proposta iniziale che il Comune ha chiesto di rimodulare con l’eliminazione di uno dei due parcheggi: 12 milioni il costo totale dopo la modifica, ma con un investimento a carico delle casse comunali che oscilla sempre fra i 3 e i 5 milioni.

Le difficoltà

Una spesa che però, al momento, il Comune non può sostenere. «Allo stato attuale i conti di quell’intervento sono molto pesanti, stiamo facendo ulteriori verifiche per capire cosa si può fare», ribadisce il sindaco Graziano Milia dopo l’approvazione del documento che riporta l’intervento fra le grandi opere comunali in programma. «Una cosa è certa: se vogliamo rivitalizzare il centro storico, quel fabbricato così com’è non lo possiamo tenere».Un cambio di rotta annunciato di recente in Consiglio comunale. «I parcheggi sotterranei in piazza Dessì non sono più possibili e i ritardi si stanno accumulando», commentano dal direttivo di Fdi e i due esponenti del partito nell’Aula di via Porcu, Michele Pisano e Lucio Torru. «Intanto non si procede con le manutenzioni minime, nonostante segnalazioni e interrogazioni, soprattutto riguardo al degrado interno del mercato. Non siamo aprioristicamente contrari alle scelte radicali di cambiamento, ma vogliamo che tutto ciò che verte su innovazione, riqualificazione e ammodernamento sia oggetto di confronto con tutto il Consiglio, perché inciderà sulla città dei prossimi decenni. Sino a che non verrà avviato un vero processo partecipativo non ci potremo certamente definire soddisfatti delle scelte compiute, ma evidenzieremo in maniera netta la mancanza di visione e chiarezza».

Il dibattito

Tempo qualche settimana, e il tema tornerà al centro del dibattito politico cittadino. «Qualora non fosse possibile portare avanti la proposta iniziale, dobbiamo aprire una discussione per decidere insieme a tutto il Consiglio quale soluzione mettere in campo nei prossimi mesi», aggiunge il sindaco. «Io ho un’idea: realizzare una nuova piazza Dessì, e riservare una parte a un mercato più piccolo, moderno e aperto non solo la mattina. E magari con una zona dedicata al food».

