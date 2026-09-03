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04 settembre 2026 alle 00:43

Il mercato non finisce mai Borrelli è volato in Turchia: visite mediche col Rizespor 

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Il mercato del Cagliari sembra non finire mai. L’attaccante Gennaro Borrelli, a sorpresa, è volato in Turchia e svolgerà le visite mediche per il Caykur Rizespor, formazione che milita nella Super Lig. Un’altra cessione, dunque, oltre la “deadline” italiana, dopo quella dello zambiano Kingstone Mutandwa al Servette in Svizzera.

In entrambi i casi, la società rossoblù ha così approfittato del fatto che le sessioni estive di alcuni campionati siano ancora aperte per chiudere le ultime operazioni. Tra l’altro, al Rizespor (canale col quale, evidentemente, il nuovo direttore sportivo rossoblù Accardi ha rapporti privilegiati) stava per andare, inizialmente, proprio Kingstone la settimana scorsa.

Il punto

Il Cagliari in campo già oggi per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, lo scontro diretto con il Lecce di Di Francesco in programma lunedì alle 18.30, sempre alla Unipol Domus. Sotto osservazione Mina, che ha saltato sia la gara con l’Inter sia quella di Coppa contro il Verona per un affaticamento muscolare. Ancora ieri, il difensore colombiano si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato, non è escluso che possa essere a disposizione per la gara con i salentini. Sempre indisponibili Idrissi e Trepy.

Anticipi e posticipi

La Lega di Serie A ha definito anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato. Cagliari-Juventus, al rientro dalla maxi sosta, si svolgerà di domenica: l’11 ottobre alle 20.45. A seguire, Monza-Cagliari si giocherà lunedì 19 ottobre alle 18.30. Cinque giorni dopo, sabato 24 ottobre alle 15, la squadra di Pisacane ospiterà il Bologna alla Domus. La prima infrasettimanale di martedì all’Olimpico: Roma-Cagliari è in programma il 27 ottobre alle 20.45. Sempre nella Capitale, curiosamente, la domenica successiva alle 15, ci sarà la sfida con la nuova Lazio di Gattuso. Il ritorno nell’Isola con il Frosinone, sabato 7 novembre alle 15, poi la sosta e il 21 – sempre di sabato alla stessa ora – la trasferta sul campo del Como.

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