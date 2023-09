Il mercato in via Londra divide la città  

Ieri ad Assemini è stato il primo venerdì dopo il trasloco del mercatino settimanale, da corso America a via Londra e piazza delle Regioni, per ultimare la pista ciclabile. Diverse le reazioni tra gli operatori commerciali, gli ambulanti che si sono dovuti spostare e i negozianti di corso America che dalla presenza del mercato traevano un volume di affari maggiore.

Tra i banchi

«C’è decisamente meno gente sarà anche perché non tutti erano informati dello spostamento. Qualche anno fa è già stato fatto questo esperimento, fu fallimentare, questa zona è troppo fuori mano», afferma Susanna Bellisai, titolare di un banco di frutta e verdura. «Questa non è una zona commerciale – sottolinea Milena che vende calzature – non c’è un bar, non ci sono i servizi igienici o un supermercato dove prendere qualcosa da mangiare». Andrea Calledda titolare di un banco di formaggi e gastronomia aggiunge: «Qui c’è di bello che siamo più vicini l’uno all’altro, in corso America era più dispersivo. C’è da dire però che ora le fermate dell’autobus sono distanti, molte persone anziane e i clienti che vengono da Elmas o Decimo rinunceranno». Qualcuno teme che l’allestimento non sia sicuro: «Questa strada è bloccata dalle bancarelle – dice Pasquale che vende abbigliamento – chi sta nel mezzo per andar via deve aspettare che anche gli altri abbiano chiuso, ma mi chiedo dove dovrebbe passare l'ambulanza in caso di necessità». Mentre Roberto Soddu, pescivendolo, è soddisfatto del cambiamento: «Secondo me qui staremo meglio. Ho lavorato come sempre, c’è un bello spazio e il parcheggio».

La promessa

Per i clienti automuniti non fa una grossa differenza, Marisa e il marito da Capoterra vengono qui ogni settimana a fare la spesa e anche ieri hanno trovato facilmente parcheggio. Silvia Mandas invece dice che farà la spesa anche per le sue vicine anziane che abitano in via Cagliari e che a piedi non possono arrivare fino qui. Meno contenti del trasferimento i negozianti di corso America e della parallela via Carmine: «Per noi il mercato del venerdì mattina era una boccata d'aria – spiega Giampaolo Piscedda del forno Fratelli Marteddu – si lavorava bene. Spero che lo spostamento sia davvero provvisorio perché le bollette arrivano lo stesso, quelle non le sposta nessuno». A tranquillizzare tutti il sindaco che ieri ha fatto un giro al mercato per sentire le voci dei cittadini. «Dobbiamo finire la ciclabile e poi il mercato tornerà al suo posto – assicura Mario Puddu – questa esperienza però ci può fornire spunti interessanti per il futuro. L’obiettivo finale è poter usare l’area mercatale di via Sicilia, costruita proprio per ospitare il mercato, stiamo lavorando per metterlo a norma». Chi invece si è concentrato sull’importanza della pista ciclabile è Raffaele Secci, medico in pensione: «Dobbiamo incentivare l’uso della bicicletta, è un mezzo sostenibile, fa bene alla salute e si risparmia sulla benzina. Ho fatto il giro delle piste di tutta Assemini e ho incontrato poche bici. È una questione culturale, bisogna che la politica lavori anche su questo».

