Il mercato e gli immobili a “L’Isola delle imprese” 

Alle 14.30 appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi dedicato alle aziende sarde. Ogni martedì su Radiolina le storie dei protagonisti dell’economia regionale, con uno sguardo su tutti i settori: agricoltura, commercio, edilizia, artigianato, turismo. La puntata di questa settimana è dedicata al mondo dell’immobiliare. L’ospite sarà Marcello Capitta, imprenditore e esperto del settore. Tra gli argomenti: la crescita di acquirenti stranieri e i consigli per gli investimenti.