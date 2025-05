«Il mercato? È come una famiglia» 

«Arrivati a questo punto merito la cittadinanza onoraria». Mariano Collu, 55 anni, ambulante di Villacidro, sorride mentre lo dice, ma nei suoi occhi c’è la fierezza di chi da tre generazioni porta avanti un mestiere che oggi fa sempre più fatica a resistere. La sua famiglia vende vestiti al mercato di Samassi da oltre 75 anni: «Con la nostra clientela qui abbiamo un ottimo rapporto, ci chiamano per nome. Questo per me non è solo un lavoro, è molto di più».

Il cambiamento

Il mercato a Samassi è un punto di ritrovo, è unione, comunità, soprattutto per le persone in età avanzata. «Molte volte un cliente si avvicina e si fanno due chiacchiere, anche senza comprare nulla. È il contatto umano che conta». Eppure il futuro del mercato è incerto. La concorrenza dei colossi online, la grande distribuzione, le nuove abitudini di acquisto: tutto rema contro. «I giovani ormai comprano su internet, per loro è normale. Ma per gli anziani no, ed è soprattutto per loro che il mercato resta un punto di riferimento», continua Collu.Mariano, prima di viverlo sulla sua pelle, ha avuto modo di osservare il cambiamento anche altrove. «Chi ha avuto modo di viaggiare, come me, sapeva già che sarebbe successo. In Germania i mercati andavano scomparendo già vent’anni fa. Poi è arrivato il turno delle grandi città italiane, infine dei paesi come il nostro. A Samassi quello che vedevo fuori si è manifestato con un po’ di ritardo, ma ci siamo arrivati».

Eppure c’è ancora qualcosa che resiste. «Il mercato è una famiglia, un punto di aggregazione che nessuno ci può togliere, siamo noi che dobbiamo cercare di tenerlo vivo. I colleghi oggi si aiutano a vicenda. Prima era una battaglia, ora sappiamo che siamo tutti sulla stessa barca». E nonostante tutto, ogni giovedì Mariano è presente. «Se devo perdere una giornata di lavoro, cerco sempre di non perdere Samassi. Vengo qui da quando ero bambino, con mio nonno. Ho visto questo mercato crescere, evolversi, ridimensionarsi e cambiare forma. Ormai il mercato si affida sempre di più alla clientela anziana, ma qualche ragazzo lo riscopre e resta sorpreso». Questa è una professione che si regge sulle relazioni. «Cerco di convincere i miei ragazzi a continuare, ma sarà difficile. Per quanto mi riguarda, è la mia vita. I soldi sono importanti, certo, ma più cresci più ti rendi conto di quanto valga il rapporto umano. Stamattina una cliente mi ha portato delle uova, un’altra delle mele. Non cambierei questo lavoro con nulla al mondo».

L’appuntamento

Il mercato di Samassi non è solo un insieme di bancarelle: è memoria collettiva, voce di un paese. E finché ci saranno persone come Mariano, quel giovedì mattina avrà ancora qualcosa da raccontare.

