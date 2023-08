Il mercato diventato un deserto 

Il futuro, peraltro ancora incerto, è un trasloco in locali più idonei, ma il presente sono tanti box desolatamente chiusi da anni, operatori che sono andati via e una struttura vecchia e fatiscente. In attesa di conoscere il suo destino, il mercato civico di piazza Dessì, fiore all’occhiello della città per la presenza di alcune attività di eccellenza, vive un periodo non facile.

Il deserto

Negli ultimi anni, quei box un tempo occupati da macellai, panettieri e tanto altro, sono rimasti chiusi lasciando un vuoto che non è mai stato colmato. E così le luci spente e le attività ferme sono un pugno in un occhio per chi si aggira nei locali di fronte al Municipio. È da anni che il Comune non prevede un bando per la riassegnazione dei box e dopo le ultime piogge ci sono stati problemi ai controsoffitti.

«Io credo che al di là del fatto che non ci sia un bando» spiega la presidente del Consorzio del mercato Sa Perda Mulla Ilva Loche, «manchino proprio le persone che vogliano investire in un’attività. Ma è un problema generale che non riguarda soltanto il mercato». Il segreto per rilanciarlo? «Sinceramente non lo so» aggiunge Loche, «la gente si è disabituata perché ci sono troppi centri commerciali che aprono in continuazione. Prima il mercato, così come le botteghe, era un punto di riferimento, chi continua a venire viene per trovare la qualità. I problemi strutturali? Forse il Comune mira a fare il mercato nuovo. Noi siamo pronti anche a spostarci, l’importante è lavorare».

Il nodo dei bandi

Da uno dei box più conosciuti e famosi nella vendita del pesce, Franco Trincas aggiunge: «Sarebbe importante che il Comune facesse un bando per la riassegnazione dei box, anche perché vederli così, vuoti, è una desolazione. Noi abbiamo i nostri clienti, ma è indubbio che il mercato sta soffrendo questa situazione». Tra quelli che se ne sono andati c’è Lucia Pani 44 anni. «Nel mio box di surgelati» racconta, «pioveva dal contro soffitto. Alla fine ho deciso di andare via e di prendere un locale in via Vittorio Emanuele dove posso aprire mattina e sera. Anche perché ormai il mercato è una desolazione, non c’è vita, la gente non entra e non sarà certo spostandolo che ci sarà un rilancio. Dovrebbero lasciarlo dov’è ma ristrutturandolo e al piano di sopra facendo fast food e cose simili».

Il Comune

Dagli uffici comunali fanno sapere che «l’amministrazione ha avviato da tempo un ragionamento sul presente e sul futuro dell’attuale mercato civico, per renderlo più funzionale alle esigenze degli operatori e della cittadinanza, nel rigoroso rispetto delle norme di settore». Tra gli obiettivi «c’è trovare una collocazione più consona recuperando al contempo il centro storico della città. Ci sono una serie di ipotesi di sviluppo tutt’ora in fase di valutazione. Non sapendo dunque quale sarà l’ampiezza della nuova sede e quanti saranno i posteggi liberi risulta al momento prematuro prevedere nuovi bandi».

