Il mercato di via Mazzini? Un’incompiuta 

Strutture avviate e mai ultimate nonostante i fondi stanziati anni fa. Sono 36 in tutta l’Isola le incompiute certificate dalla Regione nell’ultimo report di pochi mesi fa, e sette sono nell’Oristanese. In aumento rispetto allo scorso anno (quattro) ma anche al 2022 (sei). E per la prima volta anche il mercato civico di via Mazzini a Oristano fa parte, purtroppo, delle opere non finite.

In città

Nell’elenco infatti figura la ristrutturazione e l'ampliamento del mercato civico di via Mazzini, ovviamente mai ultimato. «Entro la fine dell’anno sarà pubblicato il bando per individuare il professionista che dovrà rivisitare il progetto, oramai superato, per la riqualificazione della struttura», aveva annuniciato giorni fa l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete.

Resiste la comunità terapeutica per tossicodipendenti in località Pabarile, oggi un rudere vandalizzato, e il completamento dell'università, a Città Giardino, dietro gli uffici della Provincia: si tratta di quello stabile grezzo che prima doveva ospitare il Provveditorato e poi appunto il Consorzio Uno.

Arborea

Nella bonifica invece spicca l'autodromo. La costruzione è partita all’inizio degli anni Novanta ma non ha mai ospitato gare sportive: l’opera non è mai stata ultimata. Come si legge nel documento della Regione sono stati svolti il 2,86% dei lavori. Erano stati stanziati 16 milioni di euro e oggi il Comune di Arborea sta valutando come intervenire.

Baressa

A Baressa le incompiute sono due. La prima è il centro multimediale: dei 572mila euro finanziati dalla Regione ne sono stati spesi circa la metà per csotruire lo stabile. «Siamo risultati vincitori un di contributo di 700mila di euro - spiega il sindaco, Mauro Cau - Risorse che serviranno per ultimare l’opera». Il secondo è il centro visite per alati e ungulati, nella frazione di Marrogabi: a disposizione 262mila euro e sono stati portati aventi il 27% dei lavori. «La struttura è terminata ma manca tutto ciò che serve per renderla fruibile - spiega Cau - Per ora non abbiamo le risorse».

Laconi

La seconda novità è il complesso di Su Dominariu, nella borgata di Santa Sofia. Si tratta di vari fabbricati di un’antica azienda dismessa che fino agli anni Settanta hanno ospitato colonie estive di studenti. Ora è in totale abbandono nonostante i due milioni di euro stanziati tempo fa per la realizzazione di centro di promozione delle produzioni locali. «La ditta che doveva realizzare i lavori non ha rispettato il cronoprogramma - spiega il sindaco, Salvatore Argiolas - Abbiamo rescisso il contratto ma l’impresa si è opposta e la settimana scorsa abbiamo ricevuto l’atto di citazione. Ma i soldi ci sono e l’opera non rimarrà incompiuta».

