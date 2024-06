La preoccupazione espressa da Giuseppe Farris per «il rischio di perdere un bene identitario di Cagliari» è condivisa da tutti e cinque i candidati sindaco. Sul futuro del mercato di San Benedetto, stretto nel maldipancia degli operatori per il trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari (in autunno?) e la ristrutturazione in blocco della vecchia struttura (costo complessivo oltre 50 milioni di euro di fondi Pnrr) si gioca un altra decisiva partita della campagna elettorale.

Il destino

Ognuno la vede a modo suo, tutti i candidati però condividono sulla necessità di «riparare a un errore», ovvero una ristrutturazione della vecchia struttura che sì era necessaria ma non in questo modo, costringendo gli operatori a un trasferimento in un mercato provvisorio. «Il progetto è una tombolata da oltre 50 milioni di euro che vengono spesi per devastare, come già fatto con il progetto di via Roma, uno dei simboli dell’identità cittadina», tuona Farris, CiviCa 2024. «Se avremo la fiducia dei cagliaritani e arriveremo alla guida di Palazzo Bacaredda, bloccheremo subito il trasferimento in piazza Nazzari». Come? «Faremo una variante in corso d’opera», proprio come per il cantiere di via Roma, «e avvieremo i lavori di restauro per blocchi, senza mai chiudere il mercato, mantenendo all’esterno tutti i parcheggi che con questo progetto si andrebbero invece a perdere», aggiunge.

«Il mercato di San Benedetto non si tocca», avverte Alessandra Zedda, centrodestra. «Avvieremo un dialogo con gli operatori e non ci sarà alcun trasferimento sino a che non avremo verificato insieme le condizioni perché gli stessi possano continuare a lavorare in sicurezza. Non toccheremo uno solo dei parcheggi, funzionali alle attività del mercato, all’indotto di San Benedetto e ai residenti. E, soprattutto, qualsiasi intervento di riqualificazione avverrà nel rispetto dell’identità del mercato civico cittadino, che sarà valorizzata e mai stravolta». Questo perché, sottolinea, «il progetto di ristrutturazione sarà ridefinito e dovrà essere funzionale per gli operatori e i residenti e integrato con le attività produttive della zona».

Il futuro

Una premessa è d’obbligo: più volte l’amministrazione uscente ha incontrato gli operatori per illustrare il progetto del nuovo mercato e quello per la ristrutturazione del vecchio. Alla fine, però, una sintesi non è mai stata trovata, tanto è vero che tra i banchi di San Benedetto sono ancora molti i concessionari preoccupati per il trasferimento (quanti anni?) nella struttura provvisoria. «San Benedetto è un altro simbolo della inadeguatezza dell’amministrazione uscente», dice Massimo Zedda, centrosinistra. «Coinvolgeremo gli operatori per correggere quel che serve nella struttura provvisoria e sarà necessario anche prevedere bus navetta per collegare il mercato provvisorio con il resto della città», aggiunge. Tradotto: in piazza Nazzari, dove sono stati spesi oltre cinque milioni di euro per allestire la struttura, alla fine si dovrà andare. «Il futuro del mercato di San Benedetto non può che essere quello di un mercato popolare a servizio della cittadinanza, proprio come è sempre stato», spiega Claudia Ortu, Cagliari Popolare. «Noi riteniamo che sia assolutamente possibile procedere a una ristrutturazione di quello vecchio per tappe, contando sulla solidarietà fra le persone titolari dei box, che condivideranno i loro spazi per il tempo necessario alla fine dei lavori. In seguito a questa ristrutturazione, però, sarà anche necessario, per questo come per gli altri mercati comunali, garantire una manutenzione costante in modo da evitare situazioni emergenziali come questa. Pensiamo a una squadra di manutenzione in forze al Comune per tutti gli edifici di sua competenza che a rotazione costante si preoccupi di mantenere in buona salute il patrimonio immobiliare comunale».

Sulla necessità di coinvolgere (di più?) i concessionari spinge anche Emanuela Corda, Alternativa: «L’idea del trasferimento è scandalosa, San Benedetto non può diventare l’ennesimo centro commerciale: è un bene identitario e in quanto tale va tutelato e valorizzato. I lavori probabilmente creeranno grosse difficoltà agli operatori. Sarebbe stato meglio ristrutturarlo

con piccoli step, non utilizzare la logica emergenziale secondo la quale, siccome sono arrivati i fondi del Pnrr e bisogna spenderli allora si mandano via tutti come se fossero pacchi postali».

