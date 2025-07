Il mercato di corso Vico contestato da Ana-Ugl 

Si infuoca la polemica sul futuro mercato in corso Vico. Il progetto di realizzarne uno settimanale, con 32 stalli da 4 metri quadrati, è passato a maggioranza giovedì, nell’ultimo consiglio comunale, ma non senza toni accesi. Diverse le perplessità sull’operazione da parte della minoranza, esposte nella discussione consiliare, alcune delle quali peraltro evidenziate dallo stesso assessore alle Attività Produttive, Lello Panu. Questi ha infatti rimarcato come potrebbero emergere alcune criticità visti gli spazi a disposizione. Ma il vero casus belli è nato a causa del “no” all’iniziativa fatto pervenire dal sindacato degli ambulanti Ana-Ugl con alcune lettere, e citato nel corso dei lavori a Palazzo Ducale. L’assessore ha contestato la dimensione della associazione di categoria: «Rappresentano lo “0 virgola” degli ambulanti di Sassari». Poi il riferimento polemico all’appartenenza politica di chi ha firmato le missive, tra cui due candidati della lista civica che aveva sfidato quella del Campo Largo alle Comunali. L’Ana con un comunicato in cui smentisce la propria presunta insignificanza: «Siamo la più importante associazione di categoria Ambulanti in Italia ed in Sardegna». Ribadendo di essere contrari al mercato per l’assenza di parcheggi: «Probabilmente l’assessore Panu pensa che gli Ambulanti viaggino con una valigetta 24 ore». Infine la stroncatura sul programma: «Una decisione inadeguata poiché non tiene conto delle esigenze degli Ambulanti». (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA