Il mercato dell’auto resta in affanno 

TORINO. Il mercato dell'auto europeo chiude il 2024 con un leggero segno positivo (+0,9%), ma rispetto al 2019 sono state vendute 3 milioni in meno di vetture. Crescono le ibride, mentre perdono terreno le elettriche. Chiude in rosso Stellantis con 1,96 milioni di immatricolazioni, il 7,3% in meno del 2023 e la quota di mercato in calo dal 16,5% al 15,2%. Positivo per il gruppo presieduto da John Elkann il consolidamento della posizione sul podio dei veicoli elettrici con una quota del 12,1%, grazie a cinque modelli auto nella Top 10 del segmento B. Il titolo Stellantis perde l'1,5% a Piazza Affari.

Tavolo europeo

A Bruxelles il confronto del tavolo strategico sull'industria dell'auto nella Ue si aprirà il 30 gennaio: al centro ci saranno i temi più caldi come le multe sulle emissioni di Co2, la neutralità tecnologica, gli investimenti sulle colonnine di ricarica, la creazione di fondi ad hoc per sostenere le imprese. «Donald Trump ha posto la parola fine al Green deal americano, noi siamo costretti a rivedere il Green deal europeo se vogliamo competere con gli altri grandi attori industriali, mantenendo e rafforzando il sistema sociale e produttivo del nostro continente», ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che a Strasburgo ha ricordato i sei "documenti informali" dedicati a vari settori dell'industria e ha illustrato i contenuti del non-paper sull'automotive messo a punto insieme alla Repubblica Ceca e presentato a Bruxelles nei mesi scorsi. «Dobbiamo mantenere fermo il target del 2035 per le emissioni zero delle nuove auto, ma dobbiamo rimuovere l'ostacolo delle multe che sta per essere aggirato nel peggiore dei modi: con un'elusione che serve a finanziare le case automobilistiche che producono fuori dall'Europa. È la tempesta perfetta», ha detto Urso, incalzando l'Ue a rivedere il meccanismo delle sanzioni e un "piano europeo" per l'automotive con «incentivi alle imprese e il principio di neutralità tecnologica».

I dati

Nel 2024 sono state immatricolate - secondo i dati dell'Acea - 12,96 milioni di auto. Per il Centro Studi Promotor, «i lievi incrementi delle immatricolazioni di auto nel 2024 non devono trarre in inganno. La situazione del mercato nell'Europa Occidentale resta drammatica. Rispetto al quadro ante-pandemia, cioè al 2019, la contrazione è del 18».Tutti in perdita i cinque maggiori mercati nazionali rispetto al 2019: Francia -22,4%, Germania -21,9%, Italia -18,7%, Spagna -19,2%, Regno Unito -15,5%. Per la prima volta dal 2020, la quota di mercato delle auto elettriche è scesa in Europa, al 13,6% su base annua (ma al 15,9% a dicembre). A causa dei prezzi di acquisto elevati, il mercato dei modelli elettrici risulta appesantito dalla rimozione dei sussidi in Germania, il più grande mercato d'Europa.

Ibride

Bene i veicoli ibridi: ritenuti più versatili dall'utenza, hanno conquistato il 30,9% del mercato. I modelli ibridi stanno erodendo la quota di mercato dei modelli a benzina (33,3%) e hanno addirittura raddoppiato la loro quota negli ultimi quattro mesi dell'anno, con buone vendite in particolare di Toyota e Renault.

