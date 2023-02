Il mercato dell’auto e le nuove opportunità 

La Sardegna ha fatto registrare nel gennaio di quest'anno un aumento delle immatricolazioni (+2,40%) ma l'Isola resta nelle retrovie in Italia: «Si può rilevare un miglioramento che conferma il trend nazionale ma con proporzioni minori. Paradossalmente, ora che ci sarebbe una maggiore disponibilità di prodotto c’è carenza di trasportatori e la Sardegna che fisiologicamente dipende dal sistema logistico soffre più che di altre zone. Ci vorranno diversi mesi perché il sistema si stabilizzi e torni gradualmente alla normalità». Sulle preferenze dei sardi Antonio Francesco Catte sottolinea che «l'interesse è rivolto, in maniera equilibrata, sia alle vetture termiche che a quelle elettriche e/o ibride denotando un approccio molto razionale nelle scelte». Il mercato delle auto elettriche è condizionato dalle infrastrutture di ricarica: «Il sistema è ancora migliorabile. Nei prossimi anni verranno immesse sul mercato vetture con autonomie superiori ai 600 chilometri che, nel contesto sardo, possono rappresentare il punto di svolta aprendo la nuova mobilità sostanzialmente a tutti».

«Lo scenario che si sta delineando non potrà essere gestito in maniera semplice: la produzione di veicoli elettrici richiede l’impiego di materiali che non sono nella libera disponibilità di tutti. Senza entrare nel dettaglio, è chiaro che potranno esserci rilevanti ricadute occupazionali: tutte quelle organizzazioni, che per la loro elevatissima specializzazione faranno fatica a riconvertirsi per soddisfare le esigenze legate alla nuova mobilità, saranno destinate alla chiusura». Ma, come è avvenuto in altre rivoluzioni, potrebbero nascere nuove opportunità: «Pensiamo all’introduzione della macchina a vapore, del motore a scoppio, dell’elettricità, dell’elettronica, dell’informatica».

«Il percorso che è stato delineato se, da un lato, fornisce chiarezza sui tempi e gli obiettivi da raggiungere, dall’altro richiederà una trasformazione per certi versi brutale del sistema economico, produttivo e sociale che ruota intorno all’industria automobilistica». Antonio Francesco Catte, manager della concessionaria Audi di Cagliari (Catte Auto), legato a una famiglia da molti anni impegnata nel settore dell'automotive, scruta l'orizzonte dopo il via libera definitivo del Parlamento europeo all'accordo sul taglio delle emissioni di CO2 per auto e veicoli commerciali leggeri. Viene così sancito lo stop nel 2035 alla vendita dei veicoli a motore termico, alimentati a benzina o a diesel.

L’impatto sociale

Le scelte dei sardi

Le novità

Sul marchio di casa, Catte precisa che «Audi, con l’introduzione della gamma e-tron, ha dichiarato da subito la sua volontà di essere leader nella mobilità elettrica. Una simile dichiarazione è stata subito accompagnata dalla commercializzazione di prodotti come e-tron, e-tron sportback, Q4 e Q4 sportback. L'allestimento Identity black poi rappresenta un completamento verso l’alto di ciascun prodotto della gamma A1, A3, Q2, Q3, Q3 Sportback Q5 e Q5 Sportback in cui viene posta particolare cura nell’esaltare un design sportivo, accattivante e distintivo adatto per qualsiasi occasione».

