Il mercato civico torna all’antico 

Angurie, meloni, civraxus , cornetti. Il mercato comunale di Guspini fa un ritorno alle origini, riaprendo nei rinnovati locali di via San Nicolò, sotto la piazza XX Settembre. I lavori di ristrutturazione hanno ridato vita a questi spazi, che ora si presentano luminosi, accoglienti e ordinati. Inaugurata martedì, la nuova area ospita già due box vendita. Il terzo, attualmente vuoto, sarà messo a bando. Parallelamente, i lavori proseguiranno nella parte sinistra del sottopiazza, che ospiterà ulteriori box per altre categorie merceologiche. Restano alcune criticità. Tra queste, l'accessibilità e i problemi con i parcheggi sono i principali punti critici.

Le “loggette”

Agli inizi degli anni ‘50 ilmercato era costituito dalle “loggette”, piccole stanze affacciate sull’attuale parcheggio, dove i venditori esponevano la merce all’esterno. Un vivace tripudio di colori che è durato fino agli anni ‘80, quando fu costruita la biblioteca e il mercato si trasferì in spazi coperti.

I box

Oggi, il mercato ritorna all’origine e con due attività principali. Per chi lavora nel box del panificio “Fratelli Pibiri”, il nuovo spazio è considerato «non male perché offre un ambiente meno dispersivo rispetto al passato». Giulia Vacca, titolare dell’ortofrutta, riconosce che «dopo 40 anni di attività nell’altra sede, ci dobbiamo abituare. Era bello anche nei locali di fronte, ma siamo stati trasferiti qui».

Nonostante i trasferimenti siano avvenuti senza interruzioni del servizio, le critiche non mancano, soprattutto riguardo all’accessibilità e alla disposizione dei parcheggi.

Le criticità

«L'assenza di stalli appositi per le auto dei lavoratori e per il carico-scarico delle merci e la mancanza di una seconda uscita di sicurezza sono due criticità importanti», dice Giulia Vacca. «Inoltre, le auto parcheggiano spesso in modo disordinato, sarebbe utile istituire una zona disco».

Le scale di via Mazzini che collegano a via San Nicolò sono un’altra difficoltà. «Chi passa dalle altre vie, come via Martini, deve allungare il percorso, un problema per i meno giovani», dice Barbara Vacca.

Il Comune

L’assessora alle Attività produttive, Stefania Atzei, annuncia che «proseguiranno i lavori anche nell'altra ala. Ci sarà un nuovo bando per le tipologie merceologiche mancanti. A settembre, sono previsti cambiamenti nel regolamento comunale per il commercio su aree coperte e ci renderemo disponibili ad accogliere nuove idee dai cittadini».

L’obiettivo è portare il numero degli operatori a otto. Recentemente, il regolamento è stato aggiornato con l'inserimento della vendita di carne di piccolo taglio e la somministrazione sul posto. Per Atzei, «questo potrebbe essere il momento giusto per chi vorrebbe aprire una nuova attività, trasferirsi o ampliarsi perché le tariffe sono davvero basse e comprendono pulizie e utenze. E vorremmo avere un mercato aperto anche la sera».

