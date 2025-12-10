Il mercato civico sarà polivalente 

Si registra un passo decisivo verso la completa riqualificazione del mercato civico comunale, che l’amministrazione di Marrubiu ritiene importante tassello per la valorizzazione del patrimonio pubblico e il rilancio del centro urbano. Le risorse finanziarie investite per l’intero progetto ammontano a 700 mila euro, una cifra importante che testimonia la volontà di restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato, moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze di una comunità in continua evoluzione. «È imminente l'avvio dei lavori del primo lotto - sottolinea l'assessore Paolo Soru - che si concentreranno nella parte esterna con la sostituzione degli infissi, cappotto termico e rifacimento delle finiture, per un edificio più efficiente e moderno. Successivamente, il lotto finanziato dal bando appena vinto riguarderà gli interni, migliorando gli ambienti, rifacendo totalmente i servizi igienici e adeguando gli impianti. Il nostro obiettivo è restituire alla comunità un mercato civico accogliente e pienamente funzionale, un polo vitale per lo sviluppo delle attività commerciali locali».

Il sindaco

«Il piano di intervento si articola in due lotti – spiega Luca Corrias - con 250mila euro finanziati dalla Regione, e prevede opere che modificheranno visibilmente l’aspetto della struttura. Il caseggiato sarà più efficiente dal punto di vista energetico, più accogliente e in linea con gli standard architettonici contemporanei». Si tratta di lavori che non solo miglioreranno l’estetica dell’edificio, ma garantiranno anche un maggiore comfort per operatori e cittadini, riducendo i consumi e aumentando la sostenibilità complessiva. «Il secondo lotto, del valore di 450.000 euro – spiega il primo cittadino - viene ora sostenuto grazie ai 300mila euro ottenuti dall’ultimo bando regionale e ai 150mila euro derivanti dall’avanzo di amministrazione. Questo pacchetto di risorse consentirà di completare la rigenerazione funzionale, impiantistica e architettonica dell’edificio, trasformandolo in uno spazio polivalente, adeguato alle esigenze della comunità e capace di ospitare attività commerciali e sociali in un contesto rinnovato e attrattivo».

Piano complessivo

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di restituire al paese un luogo centrale, che diventi punto di riferimento per la vita quotidiana e motore di sviluppo per il tessuto economico locale. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione urbana che interessa tutto il centro abitato di Marrubiu.

