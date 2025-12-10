VaiOnline
Marrubiu.
11 dicembre 2025 alle 00:21

Il mercato civico sarà polivalente 

Estetica rinnovata e risparmio energetico garantito con 700mila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si registra un passo decisivo verso la completa riqualificazione del mercato civico comunale, che l’amministrazione di Marrubiu ritiene importante tassello per la valorizzazione del patrimonio pubblico e il rilancio del centro urbano. Le risorse finanziarie investite per l’intero progetto ammontano a 700 mila euro, una cifra importante che testimonia la volontà di restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato, moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze di una comunità in continua evoluzione. «È imminente l'avvio dei lavori del primo lotto - sottolinea l'assessore Paolo Soru - che si concentreranno nella parte esterna con la sostituzione degli infissi, cappotto termico e rifacimento delle finiture, per un edificio più efficiente e moderno. Successivamente, il lotto finanziato dal bando appena vinto riguarderà gli interni, migliorando gli ambienti, rifacendo totalmente i servizi igienici e adeguando gli impianti. Il nostro obiettivo è restituire alla comunità un mercato civico accogliente e pienamente funzionale, un polo vitale per lo sviluppo delle attività commerciali locali».

Il sindaco

«Il piano di intervento si articola in due lotti – spiega Luca Corrias - con 250mila euro finanziati dalla Regione, e prevede opere che modificheranno visibilmente l’aspetto della struttura. Il caseggiato sarà più efficiente dal punto di vista energetico, più accogliente e in linea con gli standard architettonici contemporanei». Si tratta di lavori che non solo miglioreranno l’estetica dell’edificio, ma garantiranno anche un maggiore comfort per operatori e cittadini, riducendo i consumi e aumentando la sostenibilità complessiva. «Il secondo lotto, del valore di 450.000 euro – spiega il primo cittadino - viene ora sostenuto grazie ai 300mila euro ottenuti dall’ultimo bando regionale e ai 150mila euro derivanti dall’avanzo di amministrazione. Questo pacchetto di risorse consentirà di completare la rigenerazione funzionale, impiantistica e architettonica dell’edificio, trasformandolo in uno spazio polivalente, adeguato alle esigenze della comunità e capace di ospitare attività commerciali e sociali in un contesto rinnovato e attrattivo».

Piano complessivo

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di restituire al paese un luogo centrale, che diventi punto di riferimento per la vita quotidiana e motore di sviluppo per il tessuto economico locale. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione urbana che interessa tutto il centro abitato di Marrubiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 