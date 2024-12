«Il mercato civico potrà rinascere» 

Un struttura moderna e funzionale: è questo il progetto ex novo del mercato civico della città. Il nuovo anno porterà importanti novità agli operatori del settore che il progetto esecutivo, presentato qualche giorno fa, vede come protagonisti.

L’investimento

Il progetto, presentato ieri agli amministratori dai professionaisti che lo hanno elaborato, verrà presentato agli operatori del settore e ai commercianti a breve. Infatti, è aperto al confronto e alla discussione, nonché all’accoglimento di nuove idee. L’investimento necessario è di circa quattro milioni di euro e i fondi sono quelli relative alle misure di sviluppo contemplate nel Pnrr. «In particolare il mercato civico sarà modernizzato sulla base dei modelli europei. – spiega l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - La struttura storica ovviamente non può essere toccata, quindi gli interventi saranno prima di tutto relativi alla messa in opera dei nuovi impianti elettrici, idraulici, condizionamento e antincendio. Il disegno dei box sarà studiato in modo da ottenere un risultato estetico e funzionale al passo con i tempi, tenendo però sempre a mente le esigenze e le indicazioni degli operatori». Dopo l’opera di riqualificazione e ammodernamento si studierà la miglior formula di gestione che potrebbe essere affidata agli stessi operatori del Cocim, il consorzio civico mercato. Ma ora la parola d'ordine è confronto e sarà avviato già a gennaio.

Gli obiettivi

Il progetto esecutivo è stato presentato dai professionisti incaricati, il 21 Dicembre del 2023, al Sindaco, e agli assessori competenti, lavori pubblici e attività produttive. «È fondamentale per noi incontrare gli operatori e i commercianti - aggiunge Reginali - dobbiamo confrontarci e venire incontro alle loro esigenze e richieste. Vogliamo creare una struttura moderna e funzionale, più accogliente che abbraccia piccole e grandi attività. Ma sottolineo che prima di tutto ci sono le esigenze degli operatori».

Puntando sul modello europeo, si cercherà di offrire una ampia gamma di servizi, come per esempio, la ristorazione in loco. Ma molto dipende dalle esigenze e dalle iniziative che il Cocim, presenterà nel corso del confronto. «Abbiamo analizzato la bozza del progetto esecutivo da condividere con il Cocim - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru - ed essendo appunto una bozza del progetto esecutivo possiamo venire incontro agli operatori ed accogliere i loro preziosi suggerimenti». Gli operatori del settore sono, dunque, al centro della attenzione e in seguito alla presentazione del progetto, potranno esprimere il loro giudizio e valorizzarlo grazie alla loro esperienza.

