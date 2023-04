Il mercato civico non riaprirà più 

Il mercato civico chiude definitivamente i battenti. Risale a mercoledì scorso la convocazione di un Consiglio comunale straordinario per decretare la cessazione del servizio di mercato civico. L’attività commerciale dei quattro esercenti che occupavano lo stabile del mercato era stata chiusa lo scorso agosto con un’ordinanza sindacale, arrivata in seguito alla denuncia delle condizioni igienico-sanitarie precarie dei locali, prima segnalate dal gruppo di minoranza e poi accertate dall’azienda sanitaria.

Già durante la campagna elettorale della scorsa primavera, la lista poi vincente “SiAmo Samassi” parlava nel suo programma di una riqualificazione dell’area: «È nell’intenzione di questo programma procedere a una ristrutturazione del mercato civico così come della piazza Mercato prospiciente la struttura – queste le parole pubblicate nel programma elettorale –. È allo studio una riqualificazione dell’area con allestimenti di verde e di arredo che la rendano maggiormente fruibile ai cittadini».

La sindaca

«Come detto nel programma elettorale, il mercato civico e la piazza antistante avevano bisogno di una seria riqualificazione per dare dignità a tutta l’area e alle attività commerciali in essa presenti – spiega la sindaca Beatrice Muscas –. Certo non ci aspettavamo di doverlo fare dopo un richiamo dell’Ats a provvedere con urgenza al ripristino e alla manutenzione straordinaria dell’immobile. La mancanza di fondi ha imposto un’attenta analisi che, previa le relazioni dell’ufficio tecnico e dell’ufficio dei servizi finanziari dell’ente, ha portato alla delibera di cessazione del servizio».

Tra le motivazioni dietro la decisione di far cessare l’attività del mercato, ci sarebbe l’andamento negativo della gestione e lo scarso interesse degli operatori commerciali all’occupazione degli spazi a disposizione, dimostrato dai bandi andati deserti nelle annualità 2019 e 2022.