Al Mercato civico non solo alimentari, ma ora anche artigiani e servizi. Il Comune di Villacidro avvia un percorso per l’utilizzo degli spazi liberi nel mercato di piazza Frontera, valorizzando così una struttura legata all’identità della cittadina del Linas e incentivando il commercio. «L’obiettivo è riaprire i box chiusi, dopo che diverse gare sono andate deserte», spiega l’assessora alle Attività produttive, Loredana Porcu. Ma è scettico il consigliere di minoranza, Giancarlo Carboni: «Lo spopolamento del centro storico pesa anche sui negozi».

Il regolamento

Per far ripartire la vendita, la Giunta ha approvato gli indirizzi per la modifica del regolamento del mercato scritto nel 2017, limitato ai prodotti alimentari ora trasferiti in spazi più ampi. Il percorso amministrativo ha superato la Commissione consiliare in materia di attività produttive e commercio, presto l'esame e l’approvazione del Consiglio comunale. L’iniziativa nasce dalla necessità di assegnare due box, dei quattro presenti, che sono liberi da tempo, ma le gare sono andate deserte. Allora si cambia strada, dai prodotti della terra all’artigianato. «Il mercato nel cuore del paese, ai piedi del Municipio», ricorda Porcu, «è più di una struttura commerciale: è un luogo storico, patrimonio della comunità. Non possiamo permettere che opere pubbliche di valore rimangano inutilizzate. La proposta non intende cancellare la vocazione dell’alimentare, ma introdurre una possibilità aggiuntiva, consentendo in via residuale e subordinata l'insediamento di artigiani e di servizi». L'atto della Giunta e della commissione è il primo passaggio di un iter che sarà sviluppato attraverso il confronto istituzionale.

Il miele

«L’iniziativa, inserita nella visione di rilancio del centro storico, favorisce le attività economiche che rispondano alle esigenze dei residenti», conclude Porcu. La testimonianza che si può fare arriva dalla rivendita di miele in una delle due loggette che resistono: «Ci siamo da cinque anni», racconta l’apicoltore,Valerio Deidda, «il mercato c’è e i clienti cercano il contatto col produttore, chiedono spiegazioni sui diversi tipi, la differenza dei colori scuro o chiaro e liquido, profumi e sapori. Il successo è anche per questo».