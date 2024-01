Il mercatino trasloca nella nuova piazza 

Dopo tanti anni in via Piave, il mercato del giovedì a Sestu sta per cambiare sede. Si sposterà nella nuova grande area che sta per essere ultimata tra via Dante e Corso Italia. Intanto, per conoscere dubbi e proposte degli operatori, in Comune si terrà un incontro nell’aula consiliare del municipio in via Scipione, giovedì prossimo, alle quindici.

La sindaca presenta con soddisfazione la nuova area, battezzata Piazza Campioni d'Italia Cagliari 69/70: «Sarà una grande area plurivalente, da utilizzare come parcheggio di scambio per la metropolitana, area del mercato e area grandi eventi omologata per 5000 persone per concerti e spettacoli. Stiamo già programmando la festa del nostro Santo Patrono San Giorgio ad aprile. La settimana prossima sarà tracciata la segnaletica dei parcheggi e a fine mese inaugureremo».

Il nuovo spazio conterà anche su illuminazione e servizi igienici, e ha molti alberi piantati da poco. «Sono super felice di questa nuova posizione, rispetto alla vecchia in mezzo alla strada qui sarà facile arrivarci a piedi o in auto, avrà i bagni, tutte le comodità», commenta Matilde Serra. Più perplessa Emilia Taccori: «Il vecchio mercato è sotto casa mia, era come una festa; col nuovo dovrò camminare un po’, mi toccherà abituarmi». Qualche perplessità anche da Maria Grazia Medda, che al mercato vende alimentari: «Abbiamo una clientela un po’ anziana che si sposta poco volentieri, speriamo di non perdere nessuno. Da parte nostra c’è la massima fiducia per il nuovo spazio, che speriamo attragga anche gente nuova».

