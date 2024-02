Il mercatino trasloca nel piazzale Lussu 

Da ieri mercatino settimanale del lunedì, è stato trasferito nel piazzale di via Emilio Lussu. Vi resterà fino al 14 giugno, per poi tornare per la stagione estiva nella via Municipio alla chiusura delle scuole.

La scelta è stata fatta in accordo con gli operatori del mercato per una questione di sicurezza, come afferma l’assessora al Commercio Adriana Lobina, ma anche per lasciare libera l’area fronte scuole, nel periodo in cui le stesse sono aperte. «Avevamo presentato questa richiesta viste anche le proteste dei genitori che portano i figli a scuola – spiega - dallo scorso anno ci siamo messi a lavorare per poterlo spostare, finalmente siamo riusciti a farlo». Si tratta di un’area non distante per la quale abbiamo presentato un progetto per poter destinare definitivamente il sito a vari programmi: realizzazione di un parco giochi, un’area con dei box per sagre e eventi, e uno spazio dedicato ai venditori ambulanti». Pertanto, è stata predisposta un’ordinanza: dispone il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, valido tutti i lunedì fino al 14 giugno dalle ore 7 alle 14 nel lato destro della via Lussu nel tratto tra via Milano e via Municipio.

