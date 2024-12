Il mercatino torna all’origine 

A Nuraminis il mercato rionale settimanale ritrova la sua sede originaria: da oggi gli ambulanti torneranno a esporre le loro merci in viale Berlinguer, dopo un anno di esilio forzato nel piazzale del cimitero.

Lo spostamento era stato deciso dal sindaco Stefano Anni per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di manutenzione dell’area verde e del parco Riu Gloria adiacente alla lottizzazione Peep. I lavori hanno riguardato anche l’area del Peep e le vie Brodolini, Montanelli, D’Antona e Biagi e sono costati 850 mila euro: erano necessari per la sistemazione di marciapiedi, pavimentazioni, impianti e sottoservizi, il cui stato di degrado causava frequenti intasamenti della rete fognaria.

Il cantiere ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla viabilità della zona, rendendo necessaria la decisione di trasferire il mercato settimanale nell’area del parcheggio del cimitero comunale.

Chiuso il cantiere e inaugurato, nei giorni scorsi, il parco rimesso a nuovo, da domani le bancarelle torneranno ad animare viale Berlinguer.

RIPRODUZIONE RISERVATA