Beneficenza.
28 novembre 2025 alle 00:23

Il mercatino solidale è “Fatto per bene” a Sa dom’e Farra 

Prima del taglio del nastro dei mercatini di Natale della Pro loco, previsto per lunedì 8 dicembre, il Natale quartese si apre con il mercatino solidale “Fatto per bene”, dell’associazione culturale ricreativa “Sette note e più”, che torna anche quest’anno a Sa dom’e Farra da sabato 6 a lunedì 8 dicembre. L’associazione ha scelto a chi devolvere i fondi che saranno raccolti con parte del ricavato della vendita degli oggetti degli artigiani che allestiranno gli stand.

«Questa volta», spiega il vicepresidente Alessandro Passera, «aiuteremo il polo della solidarietà che sarà realizzato presto a Pitz’e Serra. Si tratta di uno spazio costruito ad hoc per i bisognosi che potranno ritirare dai generi alimentari, alle attrezzature sanitarie. Una struttura tutta nuova che speriamo possa vedere presto la luce».

Sono una trentina gli artigiani che esporranno i loro manufatti, tutti realizzati rigorosamente a mano, nell’ex casa museo. Ci sarà poi il villaggio di Babbo Natale con il nonnino più famoso del mondo pronto a fare le foto con i bambini e un punto ristoro.Per “Fatto per bene” si tratta della decima edizione. Dieci edizioni piene di solidarietà con aiuti dati via via alla Carita, alla mensa del viandante, alle parrocchie. (g. da.)

