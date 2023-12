Il mercatino solidale dona duemila euro 

Il mercatino solidale “Fatto per bene”, organizzato a Sa dom’ e Farra, ha centrato il suo obiettivo.Dalla vendita degli oggetti creati da artigiani e hobbisti, sono stati raccolti duemila euro per finanziare le attività della parrocchia di Sant’Elena.

L’assegno è stato consegnato ieri in basilica al parroco don Alfredo Fadda dalla presidente e dal vice dell’associazione Sette note e più, Manuela Siddi e Alessandro Passera. «Siamo contenti di essere riusciti anche quest’anno a donare qualcosa alla parrocchia» hanno detto, le nostre attività continueranno sempre per aiutare gli altri». Emozionato don Alfredo: «Ringraziamo Sette note e più, questi fondi sono molto importanti per aiutare le opere parrocchiali».Intanto la basilica di prepara a celebrare il Natale. Oggi messe alle 7,30, 9,30 e 11,30. Alle 23,30 comincerà la veglia di Natale, poi la messa di mezzanotte. Domani celebrazioni alle 7,30, 9,30 per i bambini, 11,30 e 18.

