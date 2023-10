Il mercatino rionale resta dov’è «Nessun trasferimento in vista» 

Sarà un altro inverno di disagi per gli operatori del mercatino rionale del mercoledì in via Della Musica. Senza bagni, senza servizi e circondati da campi incolti. E sarà un'altra stagione difficile anche per gli automobilisti costretti a fare i conti con la chiusura settimanale di una delle strade più importanti della città.

Perché il trasloco delle bancarelle in altri lidi, di cui si parla da anni, sembra ancora fermo al palo. A confermarlo è il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda. «Siamo qui che attendiamo una comunicazione ma ancora non ci è stato detto niente» dice, «non c’è dubbio che anche nei prossimi mesi non ci sposteremo da qui dal momento che per fare un trasloco occorre tutto un iter burocratico, bisognerà sentire tutte le associazioni di categoria e poi il tutto andrà portato in consiglio comunale. Per cui i tempi saranno lunghi».

Una storia infinita quella dello spostamento del mercatino rionale. Dopo il trasloco da via San Benedetto a via Della Musica per far posto alla pista ciclabile tanti anni fa, e le proteste degli operatori per il nuovo spazio, erano state ventilate le più diverse ipotesi. Prima di nuovo via San Benedetto, poi via Fiume, via Cecoslovacchia e via Olimpia, l’ultima idea messa sul piatto dall’amministrazione, per cui si era lavorato già anni fa, salvo poi bloccare tutto a seguito delle note vicende giudiziarie legate allo stadio.

Nell’attesa Confesercenti aveva proposto un trasferimento provvisorio in via S’Arrulloni.

