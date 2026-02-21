VaiOnline
Assemini.
22 febbraio 2026 alle 00:59

Il mercatino resta (per ora) in via Londra 

Bocciata la mozione del Pd sul trasferimento del bazar in corso America 

Sarebbe dovuta essere una soluzione d’emergenza, un trasferimento logistico di poche settimane per consentire i lavori. Invece, a oggi, il mercato del venerdì di Assemini è ancora confinato tra via Londra e piazza Delle Regioni. Quello che era stato presentato come un disagio passeggero si è trasformato in un calvario lungo quasi tre anni. Una situazione che operatori e cittadini definiscono ormai, senza mezzi termini, «una trappola».

I pericoli

Nonostante le promesse dell’amministrazione comunale risalenti a giugno 2024, il ritorno in corso America resta un miraggio. Le cronache di questi giorni restituiscono l’immagine di un’area mercatale al collasso: il manto stradale, flagellato dalle piogge recenti e da un drenaggio inefficiente, si sta sgretolando. La zona è diventata un percorso a ostacoli particolarmente insidioso per gli anziani, con segnalazioni frequenti di cadute dovute a strade e marciapiedi dissestati.

Le barriere architettoniche rappresentano l’ennesima nota dolente: l’accesso da via Parigi è di fatto precluso alle sedie a rotelle a causa di marciapiedi privi di scivoli a norma e passaggi troppo stretti: «L’attuale posizionamento non permette di raggiungere il mercato agevolmente», hanno denunciato in Aula i consiglieri di minoranza, con Alessandro Casula (Pd) in prima linea nel dar voce ai disagi.

Ambulanti allo stremo

Il disagio non risparmia chi in quel mercato ci lavora. Gli ambulanti - una categoria di lavoratori con partita Iva che già fronteggia la crisi e la concorrenza dell’e-commerce - operano in condizioni che ledono la dignità professionale. «La mancanza di attività commerciali nei pressi non ci consente di avere servizi igienici nelle vicinanze o semplicemente un luogo dove poter acquistare cibo o acqua», è lo sfogo amaro raccolto tra i banchi e di cui si è fatto portavoce Virgilio Polidetti. Molti esercenti si trovano davanti a una scelta assurda: chiudere temporaneamente la bancarella per raggiungere i bagni di via Sardegna o rinunciare ai bisogni primari per non lasciare incustodita la merce.

Anche la sicurezza è un “allarme rosso”. La difficoltà di accesso per i mezzi di soccorso è documentata: i sanitari del 118, in recenti emergenze, sono stati costretti a parcheggiare lontano e attraversare a piedi l’intero mercato per prestare soccorso.

Promesse e bilanci

Mentre Marco Medda della Confesercenti torna a chiedere indennizzi economici per attività danneggiate dal calo drastico delle vendite, la politica si spacca. La mozione presentata dall’opposizione (Pd e M5S) per chiedere il ritorno immediato in corso America o interventi urgenti di manutenzione è stata respinta in Aula.

La beffa dei tempi burocratici vede un corso America in attesa di collaudi infiniti. Un barlume di speranza arriva dal Piano triennale dei Lavori pubblici 2025-2027, che prevede 250mila euro per l’adeguamento normativo dell’area mercatale di via Sicilia chiusa ormai dal 2013.

