Il mercatino resta (per ora) in via Londra 

Sarebbe dovuta essere una soluzione d’emergenza, un trasferimento logistico di poche settimane per consentire i lavori. Invece, a oggi, il mercato del venerdì di Assemini è ancora confinato tra via Londra e piazza Delle Regioni. Quello che era stato presentato come un disagio passeggero si è trasformato in un calvario lungo quasi tre anni. Una situazione che operatori e cittadini definiscono ormai, senza mezzi termini, «una trappola».

I pericoli

Nonostante le promesse dell’amministrazione comunale risalenti a giugno 2024, il ritorno in corso America resta un miraggio. Le cronache di questi giorni restituiscono l’immagine di un’area mercatale al collasso: il manto stradale, flagellato dalle piogge recenti e da un drenaggio inefficiente, si sta sgretolando. La zona è diventata un percorso a ostacoli particolarmente insidioso per gli anziani, con segnalazioni frequenti di cadute dovute a strade e marciapiedi dissestati.

Le barriere architettoniche rappresentano l’ennesima nota dolente: l’accesso da via Parigi è di fatto precluso alle sedie a rotelle a causa di marciapiedi privi di scivoli a norma e passaggi troppo stretti: «L’attuale posizionamento non permette di raggiungere il mercato agevolmente», hanno denunciato in Aula i consiglieri di minoranza, con Alessandro Casula (Pd) in prima linea nel dar voce ai disagi.

Ambulanti allo stremo

Il disagio non risparmia chi in quel mercato ci lavora. Gli ambulanti - una categoria di lavoratori con partita Iva che già fronteggia la crisi e la concorrenza dell’e-commerce - operano in condizioni che ledono la dignità professionale. «La mancanza di attività commerciali nei pressi non ci consente di avere servizi igienici nelle vicinanze o semplicemente un luogo dove poter acquistare cibo o acqua», è lo sfogo amaro raccolto tra i banchi e di cui si è fatto portavoce Virgilio Polidetti. Molti esercenti si trovano davanti a una scelta assurda: chiudere temporaneamente la bancarella per raggiungere i bagni di via Sardegna o rinunciare ai bisogni primari per non lasciare incustodita la merce.

Anche la sicurezza è un “allarme rosso”. La difficoltà di accesso per i mezzi di soccorso è documentata: i sanitari del 118, in recenti emergenze, sono stati costretti a parcheggiare lontano e attraversare a piedi l’intero mercato per prestare soccorso.

Promesse e bilanci

Mentre Marco Medda della Confesercenti torna a chiedere indennizzi economici per attività danneggiate dal calo drastico delle vendite, la politica si spacca. La mozione presentata dall’opposizione (Pd e M5S) per chiedere il ritorno immediato in corso America o interventi urgenti di manutenzione è stata respinta in Aula.

La beffa dei tempi burocratici vede un corso America in attesa di collaudi infiniti. Un barlume di speranza arriva dal Piano triennale dei Lavori pubblici 2025-2027, che prevede 250mila euro per l’adeguamento normativo dell’area mercatale di via Sicilia chiusa ormai dal 2013.

