Il mercatino non si sposta più 

Lo hanno chiesto più volte, ma a quanto pare non saranno accontentati. Sembra tramontare definitivamente l’ipotesi di spostare il mercatino rionale di via della Musica in via S’Arrulloni. La richiesta era arrivata dagli stessi operatori, anche per ridurre i disagi al traffico, soprattutto in vista dell’estate. Invece tutto resta com’è, in attesa che sia pronta l’area da destinare alle bancarelle nella zona di via Beethoven. Naufragate una dopo l’altra le opzioni di via San Benedetto, via Fiume e via Cecoslovacchia, si torna quindi al vecchio progetto della collocazione nella zona di Is Arenas, dove troveranno spazio anche i parcheggi di scambio, utili ai clienti del mercatino.

La “fumata nera”

«Nei diversi incontri col Comune», spiega il presidente di Anva Confesercenti, Marco Medda, «è emerso che non c’è la volontà di uno spostamento anche provvisorio in via S’Arrulloni. È un peccato perché lì le bancarelle, in considerazione anche del numero più ridotto di operatori, avrebbero trovato una migliore collocazione e riteniamo che ci sarebbero stati anche notevoli vantaggi per il traffico, andando a liberare via della Musica, soprattutto in vista dell’estate, quando aumenterà considerevolmente il flusso di auto verso il Poetto. L’intenzione adesso «sembra proprio attendere di attrezzare l’area in via Beethoven», aggiunge Medda, «dove crediamo che, perché sia ultimato tutto, occorrano anni. Ci dicono che i lavori inizieranno presto, ma da qui a fare tutto non credo che i tempi saranno brevi e questo ci preoccupa». L’area, come da progetto originario, sarà asfaltata e dotata di tutti i servizi, tra cui luce e acqua. «Ci sarà il capolinea dei bus», rivela Medda, «e anche i bagni e l’energia elettrica per i mezzi attrezzati. Abbiamo chiesto anche alcune postazioni di ricarica per i veicoli elettrici, in modo da utilizzare lo spazio in modo diverso negli altri giorni».

Le tante difficoltà

Negli anni il mercatino è profondamente cambiato soprattutto nei numeri: gli stand sono passati da 180 a 140 «e per questo il vecchio progetto dovrà comunque essere adeguato. Il fatto è che il tempo passa, si modificano le leggi, cambiano i bandi e quindi non si sa come andranno le cose». Altro punto al vaglio degli operatori è la grandezza delle piazzole. Lo standard è di sette metri per cinque ma, ha evidenziato Medda in più occasioni, «ci sono aziende alimentari che hanno bisogno di estensioni molto più ampie, almeno di 14 per 6: mi riferisco ai box di pesci, frutta e verdura e anche ad aziende di abbigliamento che qualificano il mercato».

La questione dei rifiuti

E poi sono da risolvere i problemi attuali, primo tra tutti quello della spazzatura. Da qualche tempo gli operatori sono costretti a fare i conti con cumuli di buste di rifiuti abbandonati in ogni angolo della strada, senza dimenticare i lavori dell’Enel che nelle scorse settimane hanno costretto a uno stop dell’allestimento nel giorno di lavoro settimanale.

