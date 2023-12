«Il mercatino? Gli affari sono in forte calo» 

Affari in calo nel mercato settimanale di Assemini. La crisi economica e l’aumento dei prezzi all’ingrosso fanno sì che, a una settimana dalle feste, le vendite siano in netta diminuzione. Peggiora la situazione la nuova disposizione del mercato che, da settembre, è stato spostato da corso America in via Londra e in piazza delle Regioni, dove resterà fino a nuova ordinanza. Il motivo dello spostamento è la realizzazione della pista ciclabile.

Tra i banchi

Testimone della crisi è Giuliano Casula, 56 anni, fruttivendolo: «A fine giornata le cassette di frutta e verdura restano quasi piene. Le persone preferiscono conservare i soldi e spenderli alla vigilia delle feste. I prezzi sono in aumento e la gente ha meno disponibilità. Questo poi non è un punto strategico adatto a un mercato rionale: lontano dal centro, mancano i parcheggi e la strada è poco spaziosa».

Scontenta anche Consuelo Usai, 46 anni, che vende abbigliamento e accessori: «Questa disposizione che sarebbe dovuta durare tre settimane. La strada è stretta e dissestata. I miei clienti abituali, per lo più anziani, hanno difficoltà a raggiungermi fin qua. Inoltre l’assegnazione dei posteggi non ha tenuto conto dell’anzianità di licenza: ci hanno riservato i lotti nella parte più stretta e lontana rispetto al centro del paese. Siamo a una settimana da Natale e la situazione è tragica».

La proposta

Andrea Calledda, 50 anni, dalla sua bancarella di alimentari avanza una proposta: «I problemi principali sono l’esposizione alle intemperie, essendo una zona molto ventilata, e l’assenza di servizi igienici e fornitura di corrente ed elettricità. Per rendere il nostro lavoro più agevole andrebbe creata un’area apposita dedicata al mercato».

Il Comune

«Allo stato attuale - dichiara Francesco Murtas, assessore alle attività produttive - non è possibile trasferire il mercato in corso America perché occorre attendere il completamento e il collaudo dei lavori in corso. Questo per non creare ulteriori aggravi alla viabilità. Dopo si dovranno verificare gli spazi necessari al posizionamento dei posteggi».

La creazione di un’area mercatale? Risponde il sindaco Mario Puddu: «Nel 2019 era stata individuata un’area idonea in via Sicilia, riprenderemo il progetto a tempo debito. Intanto stiamo lavorando su varie alternative che verranno proposte alla cittadinanza: è nostra principale premura prendere in considerazione le esigenze della collettività e dei commercianti».

