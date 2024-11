Il mercatino fa il pieno di visitatori 

Metti una mattina di sole che sembra estate, trentacinque bancarelle e il successo è assicurato.

Buona la prima, anzi buonissima, per il mercatino dell’artigianato, hobbisti e vintage, organizzato dall’associazione turistica quartese con il patrocinio del Comune, al suo debutto ieri in piazza IV Novembre. Centinaia di persone hanno affollato gli stand e anche le attività commerciali attorno alla piazza hanno risposto bene, sollevando le serrande anche nel giorno di festa. Peccato solo per i soliti problemi della pavimentazione della piazza, completamente divelta in alcuni punti con il rischio che davvero qualcuno si facesse male.

In vendita

In vendita c’era qualunque cosa: dai telefonini datati, alle macchine per cucire, dai quadri, alle saponette decorate e ancora il miele e il torrone di Stefano Todde. Poi oggetti per la casa, lampade, lavori all’uncinetto, abiti, profumi e così via.

Era da tanto che gli hobbisti chiedevano uno spazio per le loro creazioni e alla fine sono stati accontentati.«Oggi è la prima volta e abbiamo portato un po’ di tutto», dicono Filippo Puppa e Marilena Reitano, «abbiano telefonini e maxi cestini con prodotti da bagno. Vogliamo capire quali sono i gusti della gente. Questo mercatino è una bella iniziativa. Se il Comune riparasse la pavimentazione sarebbe ancora più bello».

Il mercato è un’ occasione anche per chi il lavoro non ce l’ha, come Sara Mainas che fa mestoli e sottobicchieri in legno: «Non è che guadagniamo chissà cosa ma sempre meglio di niente per chi come me è disoccupato. E poi fare queste cose mi aiuta a tenere occupata la mente». Così anche Massimiliano Cadelano e il suo banchetto vintage: «Quando uno non ha lavoro qualcosa se la deve inventare».

I quartesi

Felicissimi i quartesi che anziché trovare la solita domenica deserta hanno trovato una folla che non si aspettavano. «Quartu la domenica è un mortorio, ben venga questa novità», è il commento di Chicca Riccobene. Novità che, suggerisce Maia Rita Piras, «andrebbe ripetuta ogni settimana, e non solo una domenica al mese. È un’occasione per passeggiare e ritrovarsi». Tra gli stand anche l’assessora al Commercio Rossana Perra e il presidente dell’organizzatrice associazione turistica quartese Roberto Matta che, informa, «per ora andiamo avanti ogni prima domenica del mese, poi vedremo la risposta degli espositori e magari in futuro potremo aumentare le giornate».

C’è anche il Comitato di Margine Rosso con il suo banchetto per la raccolta firme per salvare Su Forti e ci sono i negozi attorno, aperti per l’occasione . Tra questi la nuovissima “Botteghella” di Antonella Borgonovo che ha aperto in via Vittorio Emanuele soltanto pochi giorni fa: «Siamo contenti, c’è un bel movimento. Il mercatino indubbiamente porta tanta gente in una giornata come la domenica in cui in giro non c’è quasi nessuno. Per questo abbiamo deciso di aprire anche noi». Stessa cosa ha fatto Lucia Pani del negozio di surgelati: «È andata benino e ci saremo anche la domenica del mese prossimo. Se posso dare un suggerimento, io avrei disposto le bancarelle anche nell’altra parte della piazza, per lasciare più spazio alle persone perché a un certo punto non si riusciva a passare».

L’appuntamento con il mercatino dell’artigianato, hobbisti e vintage è adesso per domenica 1 dicembre. Nel mese degli acquisti di Natale ci sarà un extra con allestimento anche il 15 dicembre.

