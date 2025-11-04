Il mercatino di Natale si sposta nelle piazze del centro 

Natale è ancora lontano ma i preparativi sono già iniziati. La Pro loco cittadina è pronta per vestire a festa la città e questa volta lo farà con una grossa novità. Dopo due anni al parco Matteotti, i mercatini di Natale con le casette in legno degli artigiani e degli hobbisti, saranno dislocati in varie zone per accontentare un po’ i residenti di tutti i quartieri. Le casette troveranno spazio in piazza Sant’Elena, piazza XXV Aprile a fianco al Comune e piazza Santa Maria. L’appuntamento è tutti i giorni dall’8 al 25 dicembre, il pomeriggio nei giorni feriali e mattina e sera nei giorni festivi.

«Abbiamo deciso questa volta di spostarci dal parco», dice il presidente della Pro loco Stefano Lai, «per realizzare una sorta di mercatino itinerante che possa coinvolgere quelle che sono le piazze più centrali e frequentate della città. Un’esperienza nuova che ci auguriamo possa accontentare tutti e dare un’aria di festa». Ed è questo il tempo per le adesioni. Gli artigiani , hobbisti e titolari di attività commerciali che volessero partecipare ai mercatini di Natale possono scrivere a prolocoquartuselena@tiscali.it. Come sempre poi nel periodo di Natale la Pro loco riproporrà il Quartese dell’anno e il calendario artistico, oltre che una serie di altre iniziative.

