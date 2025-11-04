VaiOnline
L’evento.
05 novembre 2025 alle 00:17

Il mercatino di Natale si sposta nelle piazze del centro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Natale è ancora lontano ma i preparativi sono già iniziati. La Pro loco cittadina è pronta per vestire a festa la città e questa volta lo farà con una grossa novità. Dopo due anni al parco Matteotti, i mercatini di Natale con le casette in legno degli artigiani e degli hobbisti, saranno dislocati in varie zone per accontentare un po’ i residenti di tutti i quartieri. Le casette troveranno spazio in piazza Sant’Elena, piazza XXV Aprile a fianco al Comune e piazza Santa Maria. L’appuntamento è tutti i giorni dall’8 al 25 dicembre, il pomeriggio nei giorni feriali e mattina e sera nei giorni festivi.

«Abbiamo deciso questa volta di spostarci dal parco», dice il presidente della Pro loco Stefano Lai, «per realizzare una sorta di mercatino itinerante che possa coinvolgere quelle che sono le piazze più centrali e frequentate della città. Un’esperienza nuova che ci auguriamo possa accontentare tutti e dare un’aria di festa». Ed è questo il tempo per le adesioni. Gli artigiani , hobbisti e titolari di attività commerciali che volessero partecipare ai mercatini di Natale possono scrivere a prolocoquartuselena@tiscali.it. Come sempre poi nel periodo di Natale la Pro loco riproporrà il Quartese dell’anno e il calendario artistico, oltre che una serie di altre iniziative.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 