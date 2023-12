Il mercatino di Natale  prende forma 

Fervono i lavori per la realizzazione del mercatino di Natale organizzato dalla Pro loco e che sarà ufficialmente inaugurato nel giorno dell’Immacolata, venerdì alle 18. Saranno venti le casette in legno distribuite nel parco Matteotti in via Marconi, che ospiteranno gli artigiani con le loro creazioni fino al 6 gennaio. Ci sarà l’imbarazzo della scelta tra oggetti di vario tipo e anche prodotti dell’enogastronomia.

Intanto la Pro loco ha ufficializzato il calendario di tutte le iniziative natalizie, oltre ai concorsi “il presepe dei rioni” e “la vetrina di Natale”. A cominciare dall’arrivo di Babbo Natale nel villaggio del parco Matteotti domenica alle 10 e poi ancora il 15 dicembre. Il 17, alle 18, concerto con Live Musci Old Memories cover band. Il 22 il Quartese dell’anno, il 24 a mezzanotte la messa di Natale in streaming dalla parrocchia di Santo Stefano, e poi ancora la parata con le mascotte di Natale, il miracolo di Natale nel sagrato della basilica il 18. (g. da.)

