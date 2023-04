Il mercatino del malcontento 

Il primo tratto dall’incrocio con via Nenni, è occupato dagli ambulanti della frutta e verdura. Come Alessandra Vadilonga 51 anni: «Noi qui stiamo malissimo da sempre. Lo vede il panorama che abbiamo davanti? Campi incolti, da dove sbucano i topi e dove siamo persino costretti ad intrufolarci se il bisogno incombe, perché non abbiamo nemmeno un bagno», dice. Il problema più grosso è quello della tassa del suolo pubblico: «Paghiamo cifre folli» aggiunge Vadilonga, «800 euro all’anno per 4-5 ore una volta a settimana. Una follia. A Selargius e a Monserrato per lo stesso metraggio e lo stesso orario paghiamo 254 euro e abbiamo pure i bagni e l’isola ecologica».

Al mercatino rionale di via Della Musica, uno dei più grandi della Sardegna, l’umore non è più dei migliori. Anche ieri, in un mercoledì caldo e assolato, tra gli stand non si respirava l’aria dei tempi migliori.

Su una cosa non c’è dubbio, sono stanchi. Stanchi di stare in un’area dove non ci sono nemmeno i bagni per non parlare degli altri servizi, di pagare una cifra altissima per l’occupazione del suolo pubblico, di sentir parlare di spostamenti vari che non si sono mai concretizzati.

Gli operatori

La rabbia

Dallo stand di fianco Giuseppe Loche 53 aggiunge, «l’ubicazione di questo mercato non è adeguata alle nostre esigenze. Non ci sono servizi, abbiamo topi, zecche e persino bisce. E per avere tutto questo paghiamo 800 euro di suolo pubblico. C’è un malcontento generale tra operatori e clienti. In via San Benedetto si vendeva il doppio». Anche Fabio Cocco 39 anni vorrebbe, «andare in una zona più centrale e con tutti i servizi, da quando siamo arrivati in via Della Musica che ce ne vogliamo andare. Abbiamo perso gran parte dei clienti che venivano prima e che qui non sanno come arrivare. E poi abbiamo questi campi aperti davanti, quando tira vento arriva di tutto, per non parlare degli incendi d’estate. Abbiamo sofferto più di un anno quando e ra andata in fumo quella discarica sotterranea in via Bizet». E ancora Stefano Scanu: «Prima di tutto non ci sono bagni e non c’è nemmeno un presidio dell’ambulanza all’inizio o alla fine dell’area mercatale. Se qui cade o si sente male qualcuno cosa succede? Quanto ci mettono i soccorsi ad arrivare. Andare a Is Arenas? Per me va benissimo, purché ci siano i servizi».

I dubbiosi

Accanto alla frutta e verdura ecco gli stand dei pesci. «A mio parere qui non si sta tanto male» dice Giuseppe Marongiu mentre serve spigole e orate fresche, «non c’è bisogno che ci spostino. La gente comunque arriva». Ed ecco i formaggi di Giustino Serra 39 anni che è più o meno della stessa opinione: «Forse perché non posso fare un termine di paragone. Quando sono arrivato io il mercato era già in via Della Musica, i miei colleghi comunque mi dicono che in via San Benedetto si lavorava meglio».

Meno stand

Con gli anni tutti questi problemi, hanno ridotto il numero degli operatori. Molti infatti, anche perché non riuscivano più a sostenere le spese per il suolo pubblico, sono andati via. Prima erano 160 adesso sono 130. «È una cosa assurda pagare 800 euro di suolo pubblico», lamenta Lucio Mascia 67 anni titolare di uno stand di calzature, «per il resto anche stare qui a me non dispiace, certo che se ci trasferissero al centro e con tutti i servizi sarebbe meglio».

