Il mercatino degli “hobbisti” raddoppia 

Secondo appuntamento domenica con il mercatino dell’artigianato, hobbisti e vintage organizzato dall’associazione turistica quartese in piazza IV Novembre.

E dopo il debutto con una trentina di espositori, questa volta ad allestire gli stand saranno addirittura in cinquanta e ci saranno anche tante novità.Prima di tutto ci sarà un’area esclusiva dedicata a vintage, modernariato e antiquariato, per gli amanti del passato e delle cose uniche.

Inoltre debutta la piazzetta degli scrittori, una sezione speciale con letture di 4 autrici quartesi e per finire tre laboratori gratuiti per tutti: uncinetto, decorazioni natalizie e ballo country. Le autrici presenti saranno Laura Spada, Maria Rita Sanna, Daniela Pinna in arte Luce Spano e Stefania Sanna.

Appuntamento come sempre con il mercatino, che andrà avanti poi anche il 15 dicembre e poi ogni prima domenica del mese fino a giugno, dalle 9 alle 13.Intanto l’associazione turistica quartese ha organizzato un corso per l’utilizzo del defibrillatore che era stato donato qualche settimana fa. L’appuntamento è per mercoledì 11 dicembre dalle 9 alle 13,30 in piazza IV novembre 36. Per adesioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 328 0781975. Il defibrillatore è stato sistemato davanti all’ingresso del centro socio educativo e intergenerazionale del Comune.

