«Il mercatino andrà in via Sicilia» 

Lo stabile comunale di via Sicilia, struttura e piazzale, è attualmente chiuso, ma nella programmazione dell’amministrazione del sindaco Mario Puddu, dovrebbe essere in un prossimo futuro sede del mercato comunale. «Assemini – dice il primo cittadino ha tante infrastrutture utili alla comunità che in questa prima fase della legislatura abbiamo censito, monitorato e valutato, dato che la maggior parte di esse hanno bisogno di interventi più o meno urgenti e onerosi. Una di queste è lo stabile di via Sicilia che, dopo i lavori di manutenzione necessari, ospiterà il mercato cittadino settimanale».

Il progetto

Lo conferma anche l’assessore ai servizi manutentivi Matteo Venturelli: «Abbiamo ripreso il progetto alla fine del 2024 chiedendo anche ulteriori somme in modo che fossero messi a bilancio. Si tratta di interventi entro i 150mila euro: occorre intervenire sull’impianto elettrico, sulla pavimentazione e sui cancelli come richiesto dai vigili del fuoco». Si tratta infatti di inserire un quadro elettrico e un punto prese in caso di manifestazioni, di intervenire sulla torre faro, provvedere all’installazione di led distribuiti in tutta l’area, applicare dei dispositivi antiscivolo sulla pavimentazione, sostituire i cancelli che non sono a norma e provvedere alla sistemazione della zona bar e di spazi polifunzionali in caso di utilizzo durante le manifestazioni.

Le reazioni

Perplessi rispetto ai progetti del comune Giuliano Casula insieme a Maria Assunta Casti che ad Assemini, per il mercato, si recano con la loro bancarella di frutta e verdura tutte le settimane da molti anni: «Durante il periodo di commissariamento della amministrazone dopo la caduta della sindaca Sabrina Licheri, abbiamo provato a stare nella sede di via Sicilia, ma oggettivamente ci sono dei problemi, soprattutto di natura logistica perché a seconda del posto che viene assegnato ad esempio, nella zona centrale, se si dovesse avere la necessità di andare via prima, non si potrebbe perché dovrebbe far spostare tutti gli altri esercenti».

Il Consiglio

Contrari anche dalla minoranza. «Il Comune – dice Alessandro Casula, Pd, – dispone di infrastrutture oggi chiuse o non utilizzate. In Consiglio abbiamo spesso presentato interrogazioni sull’argomento e continueremo a farlo finché non avremo risposte convincenti. Lo stabile di via Sicilia ha un grande potenziale e a oggi è chiuso così come la piscina o l’auditorium comunale, e per renderli utilizzabili alla cittadinanza occorre non solo consegnarli in piena sicurezza, ma anche tenendo conto delle esigenze degli utilizzatori». Niside Muscas (FdI) aggiunge: «Quello di via Sicilia è un altro stabile senza identità, nato per un motivo e poi usato per tutto e nulla, oggi degradato che necessita di altri soldi dei cittadini per renderlo docoroso e poterlo utilizzare». Conclude il sindaco Puddu: «Come sempre l’interlocuzione con tutte le voci è importante: è poi compito dell’amministrazione fare le valutazioni necessarie per rendere quel bene fruibile e via Sicilia e la sua area mercatale è una di quelle. Ma soprattutto occorre tempo».

