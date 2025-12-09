VaiOnline
Vela.
10 dicembre 2025 alle 00:22

Il Memorial Piero Ciabatti più forte anche del maestrale 

Nel fine settimana dell’Immacolata, come da tradizione, si è svolto il Memorial Piero Ciabatti organizzato dallo Yacht Club Cagliari in ricordo dello storico presidente. La vittoria del trofeo è andata al giovane optimista della Lega Navale Italiana sez. di Olbia, Owen Benvenuti. Il maestrale forte non ha permesso alle varie classi di regatare di domenica rinviando tutto a lunedì, quando si sono svolte tre prove per gli Optimist e due per tutti gli altri. Tra gli Hobie Cat, primo posto per Antonello Ciabatti e Luisa Mereu del Windsurfing club Cagliari, tripletta della Lega Navale Italiana di Olbia nella classe 420 con la vittoria di Nicola Usai e Dario Marabini Nel 29er primo posto per Gianluca Pilia e Alessio Fadda (Polisportiva Mare Quartu), negli Ilca 6 podio monocolore dello Yacht Club Cagliari con la vittoria di Lorenzo Dessy. Infine, negli Ilca 4, la vittoria è andata a Leo Goddi dello Yacht Club Olbia.

