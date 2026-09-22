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23 settembre 2026 alle 00:33

Il Memorial “Paolo Cois” apre a Sarroch la stagione della Sarlux 

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Nell’ingorgo degli eventi del weekend, si ritaglia un importante spazio la terza edizione del “Memorial Paolo Cois”, evento che apre la stagione agonistica della Sarlux e ricorda una figura importante della comunità sportiva di Sarroch. Il quadrangolare troverà ospitalità nel rinnovato Palazzetto di Via Giotto, la prima partita sabato alle 17 tra l’Aurispa Lecce e gli arabi dell’Al-Ittihad di Gedda. A seguire Sarroch-Terni, domenica alle 19 la finale.

Sarroch presenta la nuova ambiziosa squadra, alla quarta stagione in Serie A3, volti nuovi compreso il coach Daniele Moretti, insieme ai beniamini del pubblico di casa. Terni e Lecce militano nel girone Blu dello stesso campionato. Il pubblico saluterà due protagonisti della scorsa stagione, Partenio e Matani, oggi con la maglia del Terni. Pezzo forte del Lecce è Daniele Mellano, campione europeo Under 22 nel 2022. La squadra pugliese è stata avversaria, eliminata, del Sarroch negli ottavi di finale degli ultimi playoff.

L’Al-Ittihad è da lunedì in Sardegna e segue un programma di allenamenti congiunti a Sarroch e Cagliari. In questa stagione ha tesserato alcuni giocatori di esperienza internazionale, il canadese John Gordon Perrin (ex Piacenza) e il cubano Luis Tomas Sosa (una stagione nell’Itas Trentino). Non c’è George Grozen, leggenda del volley, infortunato e rimasto a Berlino.

Le due precedenti edizioni del Memorial Cois sono state vinte da Cuneo e Sarroch, entrambi vittoriosi in finale sul Cus Cagliari.

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