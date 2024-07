Il memorial di pallavolo dedicato a Stefano Fanelli 

Sono aperte le iscrizioni al VI Memorial di pallavolo Stefano Fanelli, organizzato da familiari e amici, che si terrà dal 2 al 4 agosto negli impianti sportivi del bosco Seleni. I tornei saranno suddivisi in due categorie 4x4 misto, over e under 15, con almeno due donne in campo. Ci saranno premi a sopresa per tutte le squadre partecipanti. Da anni il torneo è diventato un importante fulcro di aggregazione estiva per tanti amatori e non che vogliono trascorrere del tempo insieme. Per infomazioni e iscrizioni è possibile scrivere alla email stefanomemorial@gmail.com o collegarsi ai canali social dell'evento. (f. me.)

