Il memorial al comunale di Villacidro 

Villacidro. Un torneo giovanile, categoria Giovanissimi, per ricordare tre dirigenti che hanno fatto la storia della Villacidrese: Remigio Nonnis, Angelo Ortu, Vincenzo Pia. «Per noi sono state figure molto importanti che ricordiamo con grande piacere e stima», sottolinea Matteo Marrocu, presidente del club del Medio Campidano.

L’appuntamento, organizzato dal sodalizio giallobù, è in programma oggi alle 15 al campo comunale. «Riproponiamo il memorial dopo alcuni anni di stop», aggiunge il massimo dirigente, «si tratta di persone che hanno fatto la nostra storia. Remigio è stato un fondatore della società prima che si chiamasse Villacidrese. Angelo è stato un dirigente che si è occupato del nostro settore giovanile facendo il vice allenatore per tanti anni nella Juniores nazionale. Vincenzo invece è stato dirigente e segretario del settore giovanile per oltre 20 anni».

Poi un messaggio importante: «Teniamo a questa iniziativa per insegnare ai nostri ragazzi il ricordo e il rispetto di coloro che hanno speso tempo e passione nel nostro sport e in particolare per i giovani». Parteciperà al torneo l’Under 13 del Cagliari Calcio. Al termine del memorial sono previsti il rinfresco e le premiazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA