Il meglio dell’Isola in campo al Torneo delle Regioni  

Presentati, nel Centro Federale “Tino Carta” di Oristano, gli staff tecnici delle rappresentative sarde di calcio a 11 che disputeranno il Torneo delle Regioni 2026, in Puglia dal 27 marzo al 3 aprile. Saranno quattro le selezioni a partecipare: Juniores, Allievi, Giovanissimi e Femminile. La delegazione isolana, guidata dai responsabili del progetto Francesco Mereu e Mathias Urru, sarà composta da un centinaio di persone: saranno 80 gli atleti che scenderanno in campo con la maglia della Sardegna. Nel giorno della presentazione, Gianni Cadoni, presidente del comitato regionale della Figc, ha fatto gli onori di casa. «Quello del Trofeo delle Regioni – esordisce Cadoni – è un progetto che va avanti da diversi anni, in continuità con il passato».

I nomi

A guidare le selezioni sono stati nominati Andrea Contini, che sarà a capo della Juniores-Under 19, Omar Rivolta, che si occuperà degli Allievi-Under 17, Luca Lapa, che seguirà i Giovanissimi-Under 15 e Lello Floris, per la formazione Femminile. «Portiamo un esercito di giovani calciatori – prosegue Cadoni – siamo assolutamente convinti del progetto e con un senso di appartenenza importante alla maglia, quella della Sardegna. Abbiamo dei doveri, andiamo là per divertirci, per esprimere quello che sappiamo fare e negli ultimi anni ci si è sempre ben comportati. Sono convinto che questo progetto parta nel modo migliore».

Martedì 9 dicembre, a Coverciano, si conosceranno i nomi delle avversarie del girone di qualificazione. Le prime classificate nei cinque raggruppamenti e le migliori tre seconde avranno poi accesso ai quarti. «Speriamo – commenta Cadoni - in un sorteggio che ci metta in condizione di poter essere ancora più fiduciosi di quanto lo siamo adesso». Si punta al massimo: «Si partecipa per vincere – conferma il presidente – è quello che chiediamo ai ragazzi. Non dovessimo riuscire a vincere da un punto di vista sportivo, dobbiamo assolutamente farlo da un punto di vista comportamentale. Il gap tecnico con le altre regioni è ormai colmato. Saremo pronti perché stiamo organizzando dei tornei di preparazione da fare oltremare e da ospitare in Sardegna». In questi giorni al via i primi raduni. «Ne faremo tantissimi – conclude Cadoni – e verranno visionati 200-300 ragazzi per ogni categoria».

