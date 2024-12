Il meglio della produzione pirrese al mercatino natalizio degli artigiani

Coltelli sardi finemente decorati, sedie impagliate dal vivo, cestini intrecciati da mani sapienti utilizzando ulivastro, melograno e saliceto di fiume. Sono gli antichi mestieri i protagonisti della prima edizione del Mercatino natalizio degli artigiani organizzato dall'associazione “Pirri: antiche storie del mio paese”. La manifestazione, autofinanziata, ha preso il via il 7 dicembre e sta riscuotendo notevole successo, con visitatori da tutta Cagliari e dall'hinterland. In vetrina vere e proprie chicche, come le chitarre artigianali realizzate da Sergio Matta. E ancora: porcellane e ceramiche artistiche in onore di Sant'Efisio, casette per il presepe, tessuti, ricami, candele, saponi, oli, essenze e profumi da piante aromatiche dell'Isola.

Ultimo appuntamento oggi dalle 10 alle 19 (esclusa una breve pausa pranzo) in via del Risorgimento 25. La sede ospita anche l'Associazione nazionale Combattenti e Reduci, con diversi cimeli in esposizione. Un tuffo nel passato quello proposto dal sodalizio paladino dell'identità pirrese presieduto da Daniele Vacca. Un evento tra arte, cultura e tradizione con una ventina di espositori da tutta la Sardegna riuniti per l'occasione da due intraprendenti socie: Alessandra Casula e Lucia Satta.

«A margine», spiega il presidente Vacca, «c'è anche una bella iniziativa di solidarietà finalizzata a raccogliere fondi per sostenere alcuni progetti a favore dei bambini in Kenya». Tra i banchi espositivi, infatti, figura quello dell’associazione “Kenya School desk Odv” che propone manufatti realizzati da un gruppo di ragazzi del paese africano. Il ricavato sarà impiegato per acquistare un grande serbatoio per la raccolta dell'acqua e allestire una cucina da campo nel villaggio di Baraka (Malindi).

