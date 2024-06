Il megastore diventa maxi discarica 

Prima un megastore di abbigliamento, ora una discarica abbandonata: nello storico stabile di fronte alla Conforama che si affaccia sulla statale 131 sono stimati 700 metri cubi di rifiuti e il Comune di San Sperate, dopo i tanti richiami negli anni, corre ai ripari con un’ordinanza di rimozione della spazzatura e ripristino dei luoghi. Gli attuali proprietari hanno 90 giorni per adempiere alle disposizioni.

La storia

C’è stato un tempo in cui quello stabile era un punto di riferimento dello shopping d’abbigliamento, quando ancora il Conforama era l’Emmezeta, la Cittamercato era già Auchan e quando in generale i centri commerciali erano pochi, pochissimi. Quel capannone sulla 131 in territorio di San Sperate era l’outlet Adamo. Nel 2011 la società chiuse dopo un’operazione della guardia di finanza dal nome “Megastore” e da allora la struttura ha visto diversi proprietari, oltre che alcuni incendi. Un anno fa, dopo un sopralluogo della polizia municipale, dall’ufficio comunale era partito l’avviso, indirizzato ai proprietari, che precede l’ordinanza sindacale. In questi 12 mesi, stando ai documenti, si sarebbero avvicendati due cambi di proprietà, tra società con sede a Cagliari e Sestu. Intanto è stata anche predisposta notizia di reato contro ignoti per “deposito incontrollato di rifiuti”. Ad oggi «permangono le condizioni che hanno portato all’avvio della procedura”. Con la nuova titolarità al catasto, è anche partita la formale richiesta di emissione dell’ordinanza di bonifica firmata dal sindaco Fabrizio Madeddu anche al fine di poter ottenere dall’Anas “la rimozione del guard-rail per poter accedere all’area e procedere con i lavori».

L’accusa

Secondo il Comune «nell’area risultano depositati in maniera incontrollata materiali eterogenei», tra cui «macerie da demolizione di strutture in calcestruzzo e in mattoni, copertoni, guaine catramate, isolante termico, legno, panelli, mobili, infissi, elettrodomestici, indumenti, vetro, materassi e materiale vario». Viene citata addirittura la presenza di «placche antitaccheggio e fatture appartenenti all’ex attività di abbigliamento». Se le stime del Comune sono corrette si può fare un esempio pratico per quantificare la spazzatura: per contenere tutti questi rifiuti occorrerebbe una cisterna d'acqua da 700mila litri. E a proposito di questo «non è stato possibile risalire ai soggetti che hanno effettuato gli abbandoni di rifiuti».