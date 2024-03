Il medico sportivo? Trasferito a Cagliari 

Allarme per la Medicina Sportiva di Isili. Nei giorni scorsi il medico incaricato ha ottenuto una mobilità interna e dunque dopo anni di attività ha lasciato l’ambulatorio al pian terreno dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio per raggiungere Cagliari. Questo spostamento però ha generato preoccupazione a catena tra gli amministratori comunali e i dirigenti delle numerose società sportive che operano nel territorio del Sarcidano Barbagia di Seulo, ma anche oltre fino a Sorgono, Fonni e Desulo.

Le disdette

I tesserati in lista per le visite medico-sportive stanno ricevendo le telefonate di disdetta degli appuntamenti programmati da tempo con l’invito a rivolgersi al Cup (centro unico di prenotazione) e fissare un’ulteriore data presso un altro centro.

Sono centinaia i ragazzi, le ragazze ma anche gli adulti che ogni anno si rivolgono al servizio di medicina sportiva dell’ospedale san Giuseppe per fare la prima visita o per il rinnovo.

Il disagio

Questo slittamento dei tempi per le visite potrebbe avere delle ricadute sull’attività delle società: gli atleti senza certificato di idoneità sportiva non possono gareggiare. Non solo calciatori in panchina ma anche ballerini, tennisti, cestisti e via dicendo non potranno essere schierati dalle società.

Nel corso degli anni l’ambulatorio era stato anche potenziato dalla stazione ergometrica (strumento di simulazione e monitoraggio) che ha permesso al medico sportivo di eseguire visite sicure e affidabili e di far fare al servizio un salto di qualità. Il macchinario è stato acquistato dalla comunità montana Barbagia di Seulo proprio per assicurare ai cittadini un servizio d’eccellenza come è stato fino a pochi giorni fa.

«Se dobbiamo parlare di prevenzione», ha detto il presidente della Polisportiva Mario Luigi Casu, «è impossibile per i ragazzi praticare sport senza medico specialistico, si rischia di bloccare i campionati. Servono più date a disposizione per le visite con il medico sportivo».

L’ambulatorio

Fino ad oggi l’ambulatorio ha funzionato solo una volta a settimana: il giovedì per tutta la giornata. «Togliendo questo servizio», ha commentato Cristian Cao, responsabile del settore giovanile della Polisportiva, «le cose si complicano ulteriormente, soprattutto per un territorio come il nostro dove lo sport resiste e ci tiene a galla».

Del problema se ne stanno occupando Comune e direzione dell’ospedale. «Ho chiesto ai vertici della Asl», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «di risolvere il problema, i dirigenti locali hanno già fatto richiesta per sostituire il medico sportivo speriamo in una risposta celere».

