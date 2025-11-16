Il medico? Solo a Pabillonis 

Da due settimane la dottoressa Angela Deiana è andata in pensione e per i suoi 1.500 pazienti è iniziata una vera e propria odissea. L’unica scelta consentita dalla Asl del Medio Campidano è quella di un medico a Pabillonis (due i nomi disponibili), ma nessuna possibilità a San Gavino Monreale. Una scelta che risulta impraticabile per la maggior parte dei pazienti: molti sono anziani e senza macchina e ad oggi ci sono circa mille persone senza assistenza sanitaria.

Pazienti furiosi

In paese cresce il malcontento. «Io e la mia famiglia – spiega Enrico Faa, pensionato di 79 anni – siamo senza medico di famiglia, in particolare io ho patologie serie e mi trovo senza punti di riferimento. Da poco anche mia moglie ha avuto bisogno di un farmaco importante che per fortuna è stato prescritto dalla guardia medica. Siamo pronti a protestare e a scendere in piazza: vogliamo un nuovo medico di base e lo vogliamo qui a San Gavino». È furibondo anche Paolo Onnis, 71 anni, per anni amministratore comunale: «Questa situazione è vergognosa. Come me, la maggior parte dei pazienti della dottoressa Deiana non ha scelto il nuovo medico perché nel portale della Asl compaiono solo i nomi di due dottoresse di Pabillonis mentre si era parlato dell’arrivo di un nuovo medico di base a San Gavino. Io, come molti altri pazienti, ho diverse patologie che prevedono l’assunzione di oltre 15 pastiglie giornaliere per le quali devo rivolgermi al medico curante. Pertanto fino a quando la Asl non inserirà nel portale un medico che svolga l’attività a San Gavino Monreale non farò nessuna scelta, rimanendo senza assistenza medica, con le conseguenze che questo comporterà per la mia salute».

La lettera

Intanto Luca Vaccargiu, referente del gruppo di volontari “Cittadini Attivi San Gavino”, ha scritto al direttore della Asl del Medio Campidano e al commissario straordinario, chiedendo notizie in merito alla sostituzione della dottoressa Deiana: «Siamo speranzosi che la Asl stia lavorando per trovare una soluzione ma la situazione è resa ancora più difficile dal fatto che centinaia di pazienti, in particolare anziani e persone con mobilità ridotta, siano costretti a recarsi fuori dal paese per ricevere assistenza medica, poiché potrebbero non avere nessuno che li possa accompagnare. Questo è un problema significativo per San Gavino Monreale, che già soffre della mancanza di servizi sanitari adeguati. Inoltre, nel nostro paese non è disponibile un ambulatorio straordinario di assistenza primaria (Asap), il che rende ancora più difficile l’accesso alle cure».

L’azienda

Sul proprio sito internet la Asl scrive che «assicurerà la continuità dell’assistenza sanitaria a tutti gli assistiti interessati, nel rispetto delle disposizioni vigenti». Molti anziani di San Gavino rimasti senza medico si chiedono come.

