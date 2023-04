Il medico si dimette: mi hanno aggredito 

Sulla vicenda interviene anche Francesca Atzori, sindaca del paese che esprime solidarietà nei confronti del medico: «Sono profondamente rammaricata per ciò che è accaduto. La decisione del medico, al quale va tutta la mia solidarietà e quella dell’amministrazione comunale, preoccupa per la gravità dell’accaduto ma anche perché dopo un lungo e proficuo lavoro svolto da parte nostra in collaborazione con il distretto sanitario ora ci troviamo nuovamente punto e a capo, con millecinquecento pazienti senza assistenza medica. A pagare le conseguenze della mancanza di rispetto e dell’inciviltà di alcuni sono ancora una volta le persone più fragili, che si troveranno nuovamente in forte difficoltà. Ci auspichiamo che con le nuove assunzioni arrivi presto un nuovo medico. Nel frattempo per le urgenze ci si potrà rivolgere alla guardia medica locale».

«Buongiorno, mi spiace, ma a causa di fatti incresciosi avvenuti in ambulatorio, da parte di alcuni pazienti (aggressione personale e danni alla macchina), ho rassegnato le mie dimissioni con decorrenza immediata, quindi non sono più il medico di Siliqua per la salvaguardia della mia incolumità. Mi spiace». Si congeda così dai suoi millecinquecento assistiti il medico di base Pierandrea Tosi, trentaquattreenne di Cagliari, giunto solo un mese fa in sostituzione di un altro medico.

In ambulatorio

Da circa un mese il dottor Pierandrea Tosi riceveva i suoi pazienti nell’ambulatorio della Guardia medica di via Manzoni, in attesa del prossimo trasferimento nei più ampi locali del Poliambulatorio. La vicenda, che ancora deve essere chiarita, si è svolta martedì sera, ma la notizia ha iniziato a circolare nel primo pomeriggio di ieri, anche attraverso un post nella pagina social del Comune, che riporta: «L’amministrazione comunale, nel deprecare i comportamenti che hanno causato questa grave decisione del medico, a nome di tutta la comunità, esprime la propria solidarietà al dottor Pierandrea Tosi. Ci riserviamo di svolgere tutte le azioni necessarie affinché sia fatta piena luce su quanto accaduto da parte delle autorità competenti. Abbiamo già preso contatto con la dirigenza dell’Asl per trovare un nuovo medico nel più breve tempo possibile».

La sindaca

Sulla vicenda interviene anche Francesca Atzori, sindaca del paese che esprime solidarietà nei confronti del medico: «Sono profondamente rammaricata per ciò che è accaduto. La decisione del medico, al quale va tutta la mia solidarietà e quella dell’amministrazione comunale, preoccupa per la gravità dell’accaduto ma anche perché dopo un lungo e proficuo lavoro svolto da parte nostra in collaborazione con il distretto sanitario ora ci troviamo nuovamente punto e a capo, con millecinquecento pazienti senza assistenza medica. A pagare le conseguenze della mancanza di rispetto e dell’inciviltà di alcuni sono ancora una volta le persone più fragili, che si troveranno nuovamente in forte difficoltà. Ci auspichiamo che con le nuove assunzioni arrivi presto un nuovo medico. Nel frattempo per le urgenze ci si potrà rivolgere alla guardia medica locale».

L’assistenza

L’arrivo in paese di Pierandrea Tosi era stato provvidenziale: numerosi pazienti erano rimasti scoperti quasi due mesi in seguito al trasferimento del precedente medico di base, avvenuto il 30 gennaio scorso. Per i millecinquecento pazienti del paese, ancora una volta senza medico, ricomincia l’attesa per un nuovo sostituto, che non sarà di certo breve.

