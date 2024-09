Il medico si assegna col click day 

Alla lotteria della disperazione per la scelta del nuovo medico di base. Solo i più veloci conquisteranno uno dei 500 posti in palio per diventare pazienti del dottor Ruben Ganassi. Per farlo serve inviare una richiesta online a partire dalle 8 del 17 settembre, tutti gli altri dovranno continuare a rivolgersi agli ambulatori Asap della Asl.

La procedura

A Serramanna sono circa 1.500 le persone senza medico di riferimento che martedì dovranno inviare la domanda, compilata in ogni sua parte, controfirmata e scannerizzata, all’indirizzo della Asl del Medio Campidano sceltamed.sanluri@aslmediocampidano.it. Vietato candidarsi prima dello scoccare delle otto: le istanze saranno cancellate automaticamente.

La protesta

«Si tratta di un’operazione non facile, che già sta mettendo in grande difficoltà le persone, come me, ignoranti dal punto di vista informatico, verranno premiati i più furbi», commenta Alberto Palmas, pensionato ed ex assessore ai Servizi sociali del Comune di Serramanna. A contestare il metodo è anche Vittorio Curreli, segretario facente funzioni dello Spi Cgil di Serramanna: «Anche io sono senza medico, tanto che ieri ho fatto una fila di tre ore all’ambulatorio Asap per ottenere una ricetta medica, e mi sono rivolto ad un esercizio privato per la compilazione e spedizione della domanda. È una follia». Tanti hanno dovuto rivolgersi a un privato per assicurarsi più possibilità nella corsa al medico. «Diamo il supporto necessario a chi ce lo chiede, ma dietro il pagamento di un corrispettivo perché questo è il nostro lavoro», dice Enrico Gallus, titolare della società Sorgente.

La nota

La Asl dal canto suo, sull’assistenza offerta in paese, in una nota assicura: «Il distretto Socio-sanitario di Sanluri è costantemente in comunicazione con il Comune di Serramanna per facilitare e supportare tutti i cittadini nella procedura di compilazione della modulistica per la scelta del medico e il corretto invio al canale istituzionale della Asl. Inoltre, la manifestazione di interesse per l’altra sede vacante a Serramanna, indetta dalla Asl Medio Campidano attraverso Ares, è sempre attiva pertanto auspichiamo che nel più breve tempo possibile arrivi un altro medico».

In servizio

Intanto da ieri il dottor Ganassi ha preso ufficialmente servizio ricevendo i primi tra gli 865 pazienti ereditati dal predecessore, Alessandro Aresti. In totale seguirà 1365 persone.

L’ambulatorio nel Centro per la salute di corso Europa è aperto il lunedì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 11 alle 14, mentre il martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19.

